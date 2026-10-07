Fortalecen formación directiva en TecNM-Saltillo con taller sobre toma de decisiones

El personal directivo del TecNM-Saltillo participó en el curso-taller “Formación directiva: Toma de decisiones”, impartido por José Ángel Gámez Hernández, egresado del Instituto Tecnológico hace más de 40 años. La capacitación se realizó en el Centro de Información “Federico Berrueto Ramón” y fue encabezada por la directora del TecNM-Saltillo, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, quien estuvo acompañada por Emmanuel Flores Villa, subdirector de Servicios Administrativos; Tere Borrego Jiménez, así como jefes y coordinadores de distintas áreas.

Gámez Hernández cuenta con experiencia en Desarrollo Humano, Programación Neurolingüística, Constelaciones Familiares y comunicación orientada al desarrollo de la autoconciencia y el autoconocimiento. Durante el curso destacó la importancia de que quienes ocupan cargos directivos reconozcan su papel como agentes de cambio y aprovechen las oportunidades que ofrece su función para contribuir al cumplimiento de las metas institucionales. Señaló también la necesidad de comprender que cada puesto de trabajo forma parte de un esfuerzo conjunto y que las decisiones deben contribuir al logro de objetivos mediante una visión colaborativa. EJERCICIOS PARA TOMAR DECISIONES Como parte de la jornada se realizaron diversas dinámicas dirigidas a proporcionar herramientas para la toma de decisiones con conciencia, enfocadas en el bien común y sustentadas en el trabajo en equipo.

El curso también abordó aspectos relacionados con el desarrollo personal como parte de la formación profesional, bajo la premisa de que el conocimiento y las herramientas adquiridas permiten generar propuestas y contribuir de manera positiva dentro de una institución. Durante la actividad participó además Ángel Gámez González, hijo del expositor, quien dirigió una meditación para las y los asistentes. Estas acciones de capacitación son promovidas por la Dirección del TecNM-Saltillo, a través de la Subdirección Administrativa y la Jefatura de Recursos Humanos, como parte de las actividades de formación dirigidas al personal de la institución.