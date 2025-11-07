‘Fraga para todos y todos para Fraga’: presentarán libro que rinde homenaje al humorista gráfico coahuilense
María Isabel Reyna y Enrique Abasolo presentarán en el Centro Cultural Vito Alessio Robles el libro en honor al monero Francisco García Aldape
Uno de los más grandes humoristas gráficos de Coahuila será celebrado con un gesto de cariño y reconocimiento.
El próximo martes 18 de noviembre, a las 19:00 horas, el Centro Cultural Vito Alessio Robles abrirá sus puertas para la presentación del libro Fraga para todos y todos para Fraga, de los hermanos Heras.
La obra será presentada por los periodistas María Isabel Reyna y Enrique Abasolo, quienes acompañarán al público en un recorrido por la vida, la obra y la influencia del caricaturista saltillense que ha dejado una huella profunda en el periodismo gráfico. La entrada será libre.
UN HOMENAJE CON CORAZÓN
Más allá de la celebración cultural, el evento adquiere un significado especial. A finales de agosto, Fraga enfrentó una dura batalla de salud tras sufrir tres microinfartos cerebrales que comprometieron su bienestar. Aunque su estado se estabilizó, los costos médicos han sido elevados, motivo por el cual su familia pidió apoyo solidario a través de redes sociales.
EL TRAZO DE UNA VIDA
Nacido en 1964 en Saltillo, Fraga es un referente indiscutible del humor gráfico nacional. Con más de cuatro décadas de trayectoria, ha convertido la ironía y la reflexión en herramientas para entender la realidad cotidiana. Su personaje más emblemático, Don Ramirito, ha sido espejo y conciencia del mexicano común, plasmado en libros como Don Ramirito, ese filósofo (2010) y Don Ramirito en su tinta (2011).
Además, ha creado tiras como Los Cocolazos y Ondas Fraguianas, publicadas en medios locales y extranjeros, y en 2009 fue galardonado con el Premio Estatal de Periodismo de Coahuila por sus 25 años de trayectoria.