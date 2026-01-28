Francisco Aguirre Sánchez asume la presidencia del Colegio de Notarios de Coahuila

En una ceremonia que destacó la unidad y la transición institucional, Francisco Aguirre Sánchez rindió protesta como nuevo presidente del Colegio de Notarios de Coahuila para el periodo 2026-2028.

El evento, celebrado en el Museo de la Revolución Mexicana fue tomado como una compromiso de Aguirre para reafirmar en el gremio la defensa de la cultura.

Así, este 28 de enero marcó el fin de la gestión de Luz María Díez de Urdanivia, quien fue reconocida por su liderazgo y por fortalecer la relación con los poderes del Estado.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y EL PROYECTO “ICatastro”

Uno de los pilares centrales es la consolidación de la gestión catastral digital. El representante municipal, César Iván Moreno, destacó avances como “Saltillo Fácil” y “Saltillo Digital”, pero enfatizó que el paso definitivo es el proyecto iCatastro. Este sistema busca digitalizar los trámites para ofrecer servicios transparentes y ágiles, logrando reducir los tiempos de respuesta de 3 ó 4 días a tan solo 24 horas.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, indicó que la administración estatal ha respaldado esta modernización con una inversión superior a los 30 millones de pesos destinados a la infraestructura del Instituto Registral y Catastral, así como a servicios vinculados a la función notarial.

“Estos recursos han permitido la homologación de criterios jurídicos y la mejora de procesos para beneficio de la ciudadanía”, explicó.

LA FE PÚBLICA, UN PATRIMONIO DEL PUEBLO

En su primer discurso como presidente, Aguirre Sánchez subrayó que el notario no debe ser solo un técnico, sino un defensor de la verdad. Manifestó que su gestión se basará en un notariado de territorio, no solo de escritorio, que sea cercano a la sociedad y garantice la seguridad jurídica.

“La fe pública no es nuestra, pertenece al pueblo; fue otorgada al Estado en su Constitución y es delegada a los notarios para una mejor función”, afirmó Francisco Aguirre Sánchez, señalando que la responsabilidad final del gremio siempre regresa a la ciudadanía.

Indicó que su plan de trabajo se centrará en tres ejes fundamentales: fortalecimiento institucional y modernización legislativa; capacitación permanente; y una relación abierta y constructiva con las autoridades.

DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL Y EL FEDERALISMO

Un punto de consenso durante la toma de protesta fue la postura firme contra los intentos de centralización de la función notarial.

”En este contexto, queremos manifestar con claridad que si bien coincidimos con la necesidad de fortalecer la función notarial y de continuar avanzando en su modernización, no compartimos la visión de quienes pretenden centralizar decisiones que por su naturaleza constitucional corresponden a las entidades federativas... El notariado local, el notariado mexicano ha sido históricamente una función pública de carácter local, cuya fortaleza radica en la autonomía y en su vinculación con las realidades específicas de cada estado”, indicó Óscar Pimentel.