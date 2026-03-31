Fuego consume auto abandonado dentro de estacionamiento y moviliza a los Bomberos en Saltillo

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Saltillo
/ 31 marzo 2026
    Fuego consume auto abandonado dentro de estacionamiento y moviliza a los Bomberos en Saltillo
    El siniestro no dejó personas lesionadas ni intoxicadas, y se evitó que el fuego alcanzara otra unidad cercana. ULISES MARTÍNEZ

El incendio fue contenido antes de la llegada de bomberos, quienes realizaron maniobras preventivas para evitar riesgos en la zona

Un incendio al interior de un vehículo aparentemente abandonado se registró la mañana de este martes, lo que originó la movilización de elementos del personal de Bomberos de Saltillo.

El reporte fue atendido por los llamados vulcanos, quienes se trasladaron a un estacionamiento ubicado a un costado de la clínica del ISSSTE, donde se señalaba la presencia de fuego en una unidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-denuncian-vecinos-ola-de-robos-en-la-nazario-ortiz-garza-senalan-a-grupo-identificado-videos-EL19746112
$!El reporte movilizó a elementos de Bomberos, quienes acudieron al lugar tras recibir el aviso de fuego en una unidad.
El reporte movilizó a elementos de Bomberos, quienes acudieron al lugar tras recibir el aviso de fuego en una unidad. ULISES MARTÍNEZ

Al llegar al sitio, los bomberos confirmaron que el incendio ya había sido controlado por personal del lugar y testigos que apoyaron, por lo que procedieron a realizar labores de enfriamiento para evitar que se reactivara.

De igual forma, el personal llevó a cabo maniobras preventivas en el área para descartar riesgos que pudieran afectar a los alrededores.

$!Bomberos realizaron labores de enfriamiento en el vehículo para evitar que el fuego se reactivara o se propagara.
Bomberos realizaron labores de enfriamiento en el vehículo para evitar que el fuego se reactivara o se propagara. ULISES MARTÍNEZ

Se evitó que el fuego se extendiera hacia otro vehículo que también se encontraba en estado de abandono en el mismo lugar.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas y, hasta el momento, no se han determinado las causas del incendio, por lo que se mantienen las investigaciones para esclarecer el origen del siniestro.

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