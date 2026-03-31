Saltillo: denuncian vecinos ola de robos en la Nazario Ortiz Garza; señalan a grupo identificado (videos)

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Saltillo
/ 31 marzo 2026
    Saltillo: denuncian vecinos ola de robos en la Nazario Ortiz Garza; señalan a grupo identificado (videos)
    Vecinos denunciaron que un grupo de al menos siete personas ha cometido robos de manera constante en la colonia Nazario Ortiz Garza. ULISES MARTÍNEZ

Vecinos aseguran que los presuntos responsables han sido captados en cámaras, pero el temor a represalias ha frenado más denuncias

Vecinos de la colonia Nazario Ortiz Garza denunciaron una serie de robos cometidos por un grupo de aproximadamente siete personas, quienes, aseguran, han operado durante varios años en el sector en Saltillo.

De acuerdo con los testimonios, los presuntos responsables viven en la calle Octava de la misma colonia y tienen edades que oscilan entre los 15 y los 35 años.

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Ya han sido identificados en diversos videos captados por cámaras de seguridad instaladas en viviendas y negocios, pero los colonos tienen miedo a represalias y no han levantado denuncias.

El robo más reciente ocurrió durante el fin de semana en la calle Cuarta, donde los sujetos ingresaron a un inmueble habilitado como taller; del lugar sustrajeron herramienta diversa cuyo valor supera los 100 mil pesos, según reportaron los afectados.

Para acceder al sitio, los individuos quebraron vidrios y forzaron protecciones en ventanas. Dentro del inmueble golpearon a dos perritas y, al notar la presencia de cámaras de seguridad, las retiraron para evitar ser identificados.

Los vecinos también señalaron que en días previos los mismos sujetos sustrajeron cable de una grúa estacionada, lo que dejó la unidad sin posibilidad de operar. Asimismo, indicaron que ingresaron a una bodega, de donde se llevaron un montacargas.

Gumaro Mauricio, uno de los afectados, informó que ya presentó una denuncia ante la fiscalía; asimismo, indicó que una semana antes del inicio de las vacaciones de Semana Santa, los mismos individuos robaron el cableado de la escuela primaria Vito Alessio Robles, lo que dejó a los alumnos sin energía eléctrica durante sus clases.

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