5 conclusiones de las protestas ‘No Kings’ con miras a las elecciones intermedias

NUEVA YORK- La guerra en Irán impulsó a muchos jóvenes a salir a las calles, pero el control migratorio del gobierno de Trump sigue siendo un tema central. Los candidatos al Senado se unieron a la multitud. Miles de protestas contra el gobierno de Donald Trump se llevaron a cabo el sábado en todo el país, en la tercera ronda de movilizaciones llamadas “No Kings” organizadas de forma laxa a nivel nacional.

La jornada de protesta, la primera desde octubre, se produjo en el inicio de la temporada electoral de medio mandato y mientras los demócratas trabajan para sacar provecho político de la impopular guerra con Irán. Exactamente un mes antes, el presidente Trump ordenó los primeros ataques de Estados Unidos contra Irán, desencadenando un conflicto que ha disparado los precios de la gasolina e inquietado a los republicanos. La guerra fue un motor central de las protestas del sábado, a las que asistieron unos ocho millones de personas, según los organizadores de “No Kings”, aunque en algunas ciudades sus estimaciones superaron las de las autoridades locales. Pero el conflicto en Medio Oriente distaba de ser el único tema en la mente de los demócratas descontentos.

He aquí cinco conclusiones. LA GUERRA PARECIÓ MOVILIZAR A LOS VOTANTES MÁS JÓVENES Muchos manifestantes dijeron que la guerra los llevó a salir a protestar el sábado. Y al menos en algunos lugares, el conflicto pareció motivar a los más jóvenes. Se celebró una gran protesta frente a la Universidad de Iowa, donde el grupo juvenil Voters of Tomorrow reclutó a estudiantes para que se unieran a sus esfuerzos organizativos. Katy Gates, organizadora de 22 años, dijo que la multitud era “mucho más joven, diversa y enérgica” que en manifestaciones anteriores de “No Kings”. Atribuyó ese cambio, en parte, a la guerra.

“Nuestra generación ha crecido con la idea de guerras interminables en Medio Oriente”, dijo Gates. “Y la idea de meternos en otra más es algo que, con razón, enfurece a la gente”.

Entre los asistentes estaba Zach Wahls, de 34 años, legislador estatal que se presenta a las competitivas primarias demócratas al Senado en Iowa. “Todavía no he conocido a nadie que esté interesado en otra guerra interminable en Medio Oriente”, dijo. LO OFENSIVA MIGRATORIA SIGUE SIENDO UNO DE LOS TEMAS PRINCIPALES Aun con la guerra en Irán dominando la conversación nacional, la oposición a la represión de la inmigración de Trump y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas siguió siendo un grito de guerra el sábado. La multitudinaria y emblemática protesta “No Kings” se celebró en Minnesota, donde dos ciudadanos estadounidenses murieron a manos de agentes federales este invierno durante disturbios relacionados con las operaciones migratorias del gobierno Trump en ese estado. (El gobierno puso fin el mes pasado al despliegue masivo de agentes federales en Minnesota, ante crecientes críticas). El gobernador Tim Walz de Minnesota y el senador Bernie Sanders, independiente progresista de Vermont, hablaron en la protesta, celebrada en el Capitolio estatal en St. Paul. Bruce Springsteen interpretó una canción sobre los dos ciudadanos fallecidos. “Esto sigue siendo Estados Unidos”, dijo Springsteen. “Y esta pesadilla reaccionaria y estas invasiones de ciudades estadounidenses no se sostendrán”.

En Minnesota también hubo fuertes consignas de “terminen esta guerra” y muchas pancartas contra el conflicto. Dana R. Fisher, profesora de la American University que estudia la participación cívica y encuestó a manifestantes en Washington, dijo que la proporción de quienes describieron la guerra y la paz como su principal motivación aumentó drásticamente el sábado respecto a protestas anteriores. Pero fue comparable al porcentaje que señaló preocupación por la gestión migratoria del gobierno, dijo. CERCA DE MR-A-LAGO SE DESARROLLARON ENFRENTAMIENTOS erca de Mar-a-Lago se desarrollaron protestas enfrentadas Miles de manifestantes se reunieron en un espacio público cubierto de césped junto a un Target, a unos 15 minutos en coche de la finca Mar-a-Lago de Trump, en el condado de Palm Beach, Florida, según participantes. Un manifestante llevaba un cartel que decía “Grab ’em by the midterms”, en alusión al comentario vulgar captado en una grabación que Trump hizo sobre las mujeres en 2005. Entre la multitud estaba Emily Gregory, demócrata y candidata por primera vez, quien obtuvo una victoria sorpresiva la semana pasada en una elección legislativa estatal en Florida para representar la zona.

Tras imponerse en un distrito que Trump ganó por 11 puntos porcentuales en 2024, fue recibida como una celebridad el sábado. “Había gente que nos preguntaba si era realmente ella”, dijo Lacy Larson, de 47 años, organizadora. El ambiente de la protesta fue en gran parte festivo, y un DJ puso música de Springsteen, Bob Marley y Tracy Chapman. “Muy buenas canciones de protesta”, dijo Gregory en una entrevista. Pero los contramanifestantes se reunieron para defender al residente más famoso del condado. Desplegaron una gran bandera pro-Trump, y los dos bandos se corearon mutuamente. La propia Casa Blanca se había burlado de las protestas a nivel nacional. Abigail Jackson, portavoz, dijo el jueves que “los únicos que se interesan por estas sesiones de terapia de enajenación contra Trump son los periodistas a los que se paga por cubrirlas”. LOS CANDIDATOS DE LAS ELECCIONES INTERMEDIAS SALIERON EN MASA Desde el soleado sur de California hasta el intempestivamente gélido norte de Nueva Inglaterra, candidatos demócratas en las elecciones de medio mandato salieron a la calle para desahogarse con los votantes sobre el gobierno de Trump.