POLITICÓN: Coecyt-Coahuila y la trampa de las multas partidistas

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/ 30 marzo 2026
    POLITICÓN: Coecyt-Coahuila y la trampa de las multas partidistas
    ESPECIAL/ARCHIVO

¡Salió peor el remedio que la enfermedad! La reforma que prometía financiar la ciencia con multas electorales terminó asfixiando la investigación en ciencia y tecnología, pues lo que ingresa de ‘financiamiento extra’ se lo quitan del presupuesto base, que se ha estancado

I. DE MAL EN PEOR

Memoriosos lectores nos comentan, a propósito del comentario publicado aquí ayer, relativo a la sequía de recursos que padece el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila, dirigido por Mario Valdés, que, según parece, al final salió peor el remedio que la enfermedad con la idea –materializada tras la reforma electoral de 2014– de que las multas impuestas a los partidos políticos se destinaran a financiar proyectos de investigación. Y es que la idea original implicaba que las multas se convirtieran en “financiamiento extra”, pero ahora, de acuerdo con los datos que se conocen, eso no ocurre, ni a nivel federal ni local.

II. ¿A QUIÉN LE IMPORTA?

¿Y por qué el asunto salió peor? Pues porque, con el pretexto de que “habrá recursos extra”, producto de las multas a partidos, el presupuesto base de los organismos como el Coecyt no se incrementa, pero luego resulta que el dinero proveniente de las multas se les “descuenta” del presupuesto anual autorizado. Y bueno, al final de cuentas, ¿quién necesita la investigación en ciencia y tecnología? O esa, queda claro, es la lógica de nuestros políticos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coecyt-coahuila-opera-sin-recursos-federales-desde-2017-NN19727497

III. ENTUSIASMO, ¿DESBORDADO?

La dirigencia estatal del PAN, que encabeza Elisa Maldonado, habrá de expresar hoy en voz alta el entusiasmo que les ha infundido la respuesta recibida en los días que han dedicado a auscultar a sus bases y preguntarles a sus militantes quiénes quieren saltar a la cancha en el proceso electoral en marcha. Acompañada de la plana mayor del albiazul, así como del enviado especial del CEN panista, Ernesto Sánchez, ofrecerá una conferencia de prensa durante la cual expondrá lo que han hecho hasta ahora y los avances que llevan en el proceso de inscripción de aspirantes a las 16 candidaturas distritales.

IV. SE VALE SOÑAR

Y, como ya lo adelantamos en este espacio, el panismo comarcano se encuentra a tal grado entusiasta con la forma en que se ha “revitalizado” su militancia, que ya hablan no solamente de sobrevivir en estas elecciones, sino de recuperar el terreno perdido. Así, nos aseguran, hay voces que ya hablan de un resultado electoral de dos dígitos, es decir, muy lejos de la línea de “supervivencia”, que es de sólo tres por ciento. ¿A poco ya les da para soñar en grande?

https://vanguardia.com.mx/noticias/pan-abre-100-de-candidaturas-para-2027-jorge-romero-pide-poner-a-prueba-al-partido-BN19726557

V. DESTAPES

Otros que han hablado de resultados por arriba del 10 por ciento son los naranjas que capitanea Alfonso Danao, cuya dirigencia nacional habrá de revelar hoy los nombres de quienes integrarán las 16 fórmulas con las cuales buscará convertirse en la tercera fuerza electoral de Coahuila. Según nos comentan, será el veracruzano Dante Delgado Rannauro, quien preside la Comisión de los Procesos Internos de Movimiento Ciudadano, quien dará a conocer el dictamen que contiene el resultado del proceso de selección, durante el cual –como ahora hacen los albiazules– pusieron a disposición de la ciudadanía sus candidaturas.

VI. COLMILLO

Entre las candidaturas que se formalizarán hoy, nos dicen, estará la de Jaime Martínez Veloz, quien ha decidido jugarse su resto disputando los votos del distrito 11, con cabecera en Torreón. El coahuilense, que también tiene raíces en Baja California y Chiapas, apelará a su conocimiento del territorio para convertirse en un aspirante que despierte el interés del público, es decir, meterse a la pelea por el liderato en esa demarcación. Habrá que ver.

https://vanguardia.com.mx/opinion/politicon/politicon-operativos-contra-autos-robados-en-saltillo-ni-frenan-fraude-ni-corrupcion-BN19729282

VII. ESCALA NACIONAL

Quien sigue dando de qué hablar es el morenista alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez. Ahora resulta que decidió involucrar a la presidenta Claudia Sheinbaum para ver si así logra resolver el conflicto que tiene –y él solito provocó– con el director del SIMAS, Lorenzo Menera. El tema llama la atención por la dimensión: llevar un problema local hasta la agenda nacional. Sobre todo cuando fue el propio alcalde quien impulsó ese nombramiento que después degeneró en confrontación. En política, escalar los conflictos puede ser estrategia... pero también evidencia falta de capacidades y control en lo local.

VIII. MANUAL CONOCIDO

Y es que, nos dicen, el patrón no es nuevo. Cuando las cosas se complican, en lugar de resolver, se busca trasladar la responsabilidad. El conflicto en SIMAS tiene origen claro, pero ahora se intenta mover a otro nivel. Mientras tanto, la situación sigue sin resolverse en lo inmediato. Porque, más allá de discursos o gestiones, lo que importa es que los asuntos locales encuentren salida donde deben atenderse. Y en este caso, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién se hace cargo?

https://vanguardia.com.mx/coahuila/abre-ine-nueva-convocatoria-para-la-presidencia-del-instituto-iec-define-reglas-para-el-prep-OL19740529

IX. SIN TANTITA PENA

La magistrada electoral local, Gabriela Valencia, volvió a llamar la atención tras publicar una foto del recuerdo en la que aparece con Armando Guadiana, quien fue candidato de Morena a la gubernatura, y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundador del morenismo. La imagen es de 2017, antes de su encargo, pero hoy no pasa inadvertida. Nos dicen que, más allá del momento, lo que se espera es mayor prudencia, sobre todo cuando ya ha sido señalada –junto con el presidente provisional del IEC, Óscar Rodríguez– por sus cercanías políticas y por no esconder su militancia. Así... así, sin tantita pena.

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