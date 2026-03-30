Saraperos de Saltillo refuerzan su ofensiva con la llegada de Christian Villanueva

El Club de Beisbol Saraperos de Saltillo anunció la incorporación del infielder Christian Villanueva como agente libre, en un movimiento con el que la novena busca reforzar su ofensiva de cara a la próxima temporada. Villanueva, originario de Guadalajara, Jalisco, se desempeña principalmente en la primera base y se caracteriza por su capacidad para conectar batazos de largo alcance. Batea por el lado derecho y cuenta con una trayectoria que combina experiencia en el beisbol de Estados Unidos, Japón y México.

El pelotero inició su camino profesional en 2008, cuando fue firmado como prospecto por la organización de los Rangers de Texas. Posteriormente, continuó su proceso de formación en Ligas Menores dentro de los Cubs de Chicago, donde permaneció varios años consolidando su desarrollo como bateador de poder. Su debut en las Grandes Ligas llegó con los Padres de San Diego, equipo con el que vio acción durante las temporadas 2017 y 2018. En ese periodo, Villanueva logró establecerse como una opción ofensiva, destacando por su capacidad para producir carreras en momentos clave.

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Después de su etapa en MLB, el jalisciense amplió su recorrido internacional al integrarse a los Yomiuri Giants del beisbol japonés, dentro de la Nippon Professional Baseball. Esta experiencia le permitió sumar turnos de calidad en un entorno competitivo distinto, enfrentando estilos de juego variados. En el circuito mexicano, Villanueva ha tenido participación tanto en verano como en invierno. Dentro de la Liga Mexicana de Beisbol, ha formado parte de los Sultanes de Monterrey y los Rieleros de Aguascalientes, mientras que en la Liga Mexicana del Pacífico ha defendido los colores de los Yaquis de Ciudad Obregón y los Charros de Jalisco. A lo largo de 17 años de carrera profesional, el nuevo elemento de Saraperos acumula 231 cuadrangulares y 994 carreras producidas, con un promedio de bateo de .268, cifras que reflejan su constancia en la caja de bateo. Con esta incorporación, la directiva de Saltillo apuesta por añadir experiencia y profundidad a su roster, particularmente en el cuadro interior y en el orden ofensivo. Se espera que Villanueva aporte producción desde las primeras series del calendario y se convierta en una pieza relevante dentro de la alineación. La llegada del infielder se da en un contexto en el que Saraperos continúa ajustando su plantilla, con la intención de competir en la temporada y mantenerse en la pelea dentro de la zona norte.

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