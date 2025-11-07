Choque deja a joven inconsciente, en Saltillo

Un joven terminó lesionado luego de que el conductor de una camioneta no respetara un señalamiento de alto y provocara un accidente vial en la colonia María de León.

De acuerdo con elementos de Tránsito Municipal, el percance ocurrió alrededor de las 20:40 horas sobre la calle Lic. Braulio Fernández Aguirre, cuando el conductor de una Suburban que se desplazaba hacia el norte no realizó el alto correspondiente en el cruce con la calle Jesús Eleazar, invadiendo la vía preferencial de un vehículo Chevy que circulaba en la misma dirección.

Tras el impacto, el conductor del Chevy perdió el conocimiento, por lo que vecinos acudieron a auxiliarlo y solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911, alrededor de las 20:40 horas.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y, tras brindarle atención prehospitalaria, determinaron su traslado al Hospital Universitario debido a las lesiones que presentaba y a que continuaba inconsciente.

El conductor de la Suburban fue detenido por autoridades de Tránsito y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.