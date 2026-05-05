Fundación denuncia abandono y maltrato animal en Saltillo

El caso de una perrita que murió tras permanecer horas en labor de parto sin atención reavivó denuncias de colectivos animalistas sobre abandono y maltrato en Saltillo, así como la falta de respuesta de la sociedad ante este tipo de situaciones. De acuerdo con publicaciones de la Fundación Patitas al Rescate, el animal fue localizado en condiciones de abandono, con dolor evidente y alimentándose de basura; señalaron que sus dueños la dejaron en una vivienda. La organización indicó que la perrita llevaba más de 10 horas en labor de parto cuando fue rescatada y trasladada a atención veterinaria.

La fundación solicitó apoyo económico para cubrir una cirugía urgente, al advertir que la vida del animal y de sus crías estaba en riesgo. Sin embargo, posteriormente informó que la perrita falleció durante el procedimiento, tras presentar un paro respiratorio. Según detallaron, el diagnóstico médico incluyó peritonitis, colon necrosado y el útero infectado, además de que el único cachorro que gestaba ya se encontraba sin vida. “Es inhumano todo lo que duró sufriendo”, expresaron en sus redes sociales al describir el estado en el que fue encontrada. El caso también generó reacciones entre usuarios, quienes cuestionaron tanto la responsabilidad de los dueños como la falta de intervención de vecinos. La fundación señaló que el animal habría permanecido durante meses en condiciones precarias sin recibir ayuda. Asimismo, respondieron a comentarios en los que se ponía en duda el costo del tratamiento o el destino de los recursos solicitados. “Nadie estuvo, ni acompañó, ni apoyó en algo”, señalaron, al referirse a críticas hechas en redes sociales.

Pese a ello, agradecieron a quienes sí contribuyeron, al considerar que su apoyo permitió que el animal dejara de sufrir. “No siempre son finales felices, pero para ella lo fue, el que alguien acabara con ese sufrimiento”, expresaron. El caso, indicaron, refleja una problemática constante en la ciudad, donde el abandono, la falta de esterilización y la negligencia siguen presentes, mientras organizaciones civiles continúan atendiendo situaciones que, aseguran, podrían evitarse.

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