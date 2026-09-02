Galardones del Centro Histórico de Saltillo reconocerán a cuatro comerciantes en su segunda edición

Cuatro comerciantes vinculados con negocios del Centro Histórico de Saltillo serán reconocidos durante la segunda edición de los Galardones del Centro Histórico, que se realizará el próximo 1 de octubre, informó la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo A.C. La organización dio a conocer que la ceremonia está programada para las 19:30 horas en el Casino de Saltillo, donde se entregarán reconocimientos relacionados con la trayectoria y permanencia de comerciantes que han desarrollado parte de su actividad en esta zona de la ciudad.

En esta edición, el Galardón Póstumo del Centro Histórico será otorgado a Gilberto Martínez Fuentes, de Zapatería Victoria; mientras que Yolanda Saldaña de Treviño, de Zapatería Francis, recibirá el Galardón Perseverancia Emblemática. Fernando Oyervides Thomas, de Tiendas y Blancos Yessica, será reconocido con el Galardón Honor al Mérito en el Comercio, y Ramón Cortés Herrera, de JR Sombreros, recibirá el Galardón Trayectoria y Legado. RECONOCEN HISTORIAS DEL COMERCIO LOCAL Alan Christian Duarte, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, señaló que la iniciativa busca conservar las historias de quienes han formado parte de la actividad comercial de esta zona y reconocer los años de trabajo detrás de los establecimientos. “Detrás de cada negocio existen años de trabajo, familias y generaciones que han contribuido a darle identidad al corazón de Saltillo”, expresó.

La asociación recordó que la primera edición se realizó el año pasado con la participación de comerciantes, autoridades, representantes de organismos empresariales y otros invitados. Para la edición de este año también fueron invitados representantes de cámaras empresariales y autoridades municipales, entre ellas el alcalde Javier Díaz González. La cena tendrá un costo de mil pesos por persona y código de vestimenta formal de negocios. De acuerdo con la convocatoria, el cupo será limitado y las reservaciones podrán realizarse al teléfono 844 607 2512.