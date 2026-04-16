Gasolina Premium: un ‘mal’ necesario; sigue en Saltillo a $29.99

De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el precio del combustible de menor octanaje oscila entre los 23.49 y los 27.99 pesos por litro, mientras que la opción de mayor octanaje alcanza hasta los 29.99 pesos.

En la ciudad de Saltillo la diferencia de precios entre la gasolina regular y la de alto octanaje ha generado diversas dudas entre los conductores locales sobre cuál es la mejor opción para sus unidades.

Esta brecha económica de casi siete pesos entre la opción más barata de la gasolina verde y la más cara de la roja ha provocado que algunos usuarios busquen ahorrar dinero.

Diversos talleres de agencias de Saltillo han reportado quejas por supuestos fallos en el combustible, mismas que han sido compartidas en redes sociales cuando en realidad es posible que se trate de una confusión técnica sobre lo que requiere cada motor.

Particularmente en grupos de consumidores de Costco en Saltillo, se han compartido quejas sobre la gasolina, además de testimonios de servicios de agencia que requieren cambios del filtro y lavados del tanque de gasolina.

Guillermo Moeller, asesor de diseño e ingeniería en Performance Customs Mx y creador de contenido automotriz en redes sociales, mencionó en entrevista para VANGUARDIA que el octanaje no es un indicador de calidad, sino de resistencia.

Explicó que la función principal de estos niveles es permitir que el combustible soporte la presión antes de encenderse dentro del sistema, lo cual es vital para el funcionamiento interno de las piezas.

Agregó que La industria automotriz ha implementado una tendencia denominada “downsizing”, que consiste en fabricar motores más pequeños pero con mayor presión interna.

Este cambio busca reducir las emisiones contaminantes y mejorar el consumo, lo que obliga a que incluso vehículos que no son considerados de lujo tengan que utilizar gasolina de alto octanaje de manera obligatoria.

“El octanaje es la resistencia que tiene un tipo de gasolina para encender bajo presión. Mientras más octanos esa gasolina va a encender un poco más lento y va a permitir que los motores funcionen a más presiones”, comentó.

Moeller expuso que existe un concepto mal aplicado donde las personas piensan que solo los carros premium utilizan gasolina roja y los básicos la verde.

El experto detalló que existen motores de tres cilindros y de un litro que son turbo cargados y que operan con alta presión, por lo que requieren gasolina de 91 octanos para no sufrir daños estructurales.

Uno de los riesgos principales de ignorar estas especificaciones es la pérdida de potencia y el bajo rendimiento por cada litro consumido en los trayectos diarios.

Aunque muchos vehículos modernos cuentan con sistemas electrónicos que pueden adaptarse al tipo de combustible, no todas las unidades en circulación tienen esta tecnología para protegerse de una combustión inadecuada.

“Si el carro siente que el octanaje es muy bajo, va a hacer ajustes en sus parámetros para asegurarse que el motor esté seguro. El problema es que no todos los carros tienen la capacidad de hacer el ajuste necesario para mantenerlo en la zona segura”, señaló.

Las reparaciones por utilizar un combustible no apto pueden ser sumamente costosas para los saltillenses, superando por mucho el ahorro que se busca en las estaciones de servicio.

NECESARIO REVISAR SIEMPRE EL MANUAL

Para evitar caer en gastos innecesarios de mantenimiento o en reparaciones invasivas, la recomendación principal de Moeller es consultar el manual de usuario que entrega cada fabricante.

En este documento se especifica si el motor fue diseñado para trabajar con 87 octanos o con 91 octanos, lo que define el tipo de manguera que se debe elegir en la estación de carga.

“Si tu manual de usuario dice gasolina de 91 octanos, no le muevas, no te vayas a la verde, no creas que ‘me voy a ahorrar unos centavos’. A la larga, eso te va a costar más. Debes de seguir las indicaciones precisas del manual”, afirmó Moeller.

Además el especialista también explicó que poner gasolina premium a un vehículo que requiere gasolina regular no ofrece ningún beneficio adicional para el propietario.

El mito de que la gasolina roja limpia el motor o hace que rinda más en unidades sencillas es falso, pues el diseño del ingeniero ya contempla una explosión específica que no mejora con más octanos.

“No tienes ningún beneficio al ponerle de la roja. No va a gastar menos combustible, no es más limpia. No va a hacer absolutamente nada extra por tu motor porque tu motor lo diseñaron para trabajar con gasolina de 87 octanos”, expuso.