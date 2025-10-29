General Motors detiene producción en Ramos Arizpe por bloqueos en Guanajuato

La armadora automotriz General Motors (GM) confirmó la suspensión temporal de actividades en su planta de Ramos Arizpe, Coahuila, debido a los bloqueos carreteros encabezados por grupos de campesinos en Guanajuato, quienes exigen precios justos para sus cosechas.

Los bloqueos, que desde el inicio de la semana afectan al menos 14 de los 26 tramos carreteros del estado, han complicado la transportación de materiales y componentes esenciales para la producción automotriz.

Inicialmente, el impacto se concentró en la planta de Silao, pero este miércoles la compañía informó que las afectaciones se extendieron a los complejos de Ramos Arizpe y San Luis Potosí.

En el caso de Coahuila, el paro iniciará este jueves 30 de octubre y se prevé reanudar operaciones el próximo 4 de noviembre. En los complejos de Silao y San Luis Potosí, la suspensión aplica solo para el segundo turno.

A nivel nacional, el paro involucra a cerca de 17 mil trabajadores, de los cuales cuatro mil laboran en el complejo de Ramos Arizpe, donde se fabrican los modelos Blazer y Trax.

“Nos mantenemos en comunicación constante con autoridades estatales, federales y sindicatos, dando seguimiento puntual a la evolución de la situación.

“Seguimos evaluando alternativas que nos permitan continuar con nuestras operaciones, priorizando siempre la seguridad y el bienestar de nuestros empleados”, informó GM a través de su área de Comunicación.