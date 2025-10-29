General Motors detiene producción en Ramos Arizpe por bloqueos en Guanajuato

Saltillo
/ 29 octubre 2025
    General Motors detiene producción en Ramos Arizpe por bloqueos en Guanajuato
    GM informó que prioriza la seguridad de sus empleados ante la suspensión de operaciones. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La automotriz estadounidense informó que los bloqueos de carreteras en Guanajuato han afectado el suministro de materiales en sus plantas mexicanas

La armadora automotriz General Motors (GM) confirmó la suspensión temporal de actividades en su planta de Ramos Arizpe, Coahuila, debido a los bloqueos carreteros encabezados por grupos de campesinos en Guanajuato, quienes exigen precios justos para sus cosechas.

Los bloqueos, que desde el inicio de la semana afectan al menos 14 de los 26 tramos carreteros del estado, han complicado la transportación de materiales y componentes esenciales para la producción automotriz.

TE PUEDE INTERESAR: Invita Torreón a vacunarse contra la influenza en Presidencia Municipal, es gratis

Inicialmente, el impacto se concentró en la planta de Silao, pero este miércoles la compañía informó que las afectaciones se extendieron a los complejos de Ramos Arizpe y San Luis Potosí.

En el caso de Coahuila, el paro iniciará este jueves 30 de octubre y se prevé reanudar operaciones el próximo 4 de noviembre. En los complejos de Silao y San Luis Potosí, la suspensión aplica solo para el segundo turno.

A nivel nacional, el paro involucra a cerca de 17 mil trabajadores, de los cuales cuatro mil laboran en el complejo de Ramos Arizpe, donde se fabrican los modelos Blazer y Trax.

“Nos mantenemos en comunicación constante con autoridades estatales, federales y sindicatos, dando seguimiento puntual a la evolución de la situación.

“Seguimos evaluando alternativas que nos permitan continuar con nuestras operaciones, priorizando siempre la seguridad y el bienestar de nuestros empleados”, informó GM a través de su área de Comunicación.

Temas


industria
Parques Industriales

Localizaciones


Saltillo

true

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

POLITICÓN: Tras cinco años, Viva Aerobús reactiva hoy la ruta Saltillo-CDMX
true

La forma de gobernar de Sheinbaum
true

La nueva casta morenista: Ya llegó. Ya está aquí
true

Coahuila: ¿seguirá viva la alianza PRI-PAN para que continúe el trueque, el ‘dame y te doy’?
Un carbón de alta gama política

Un carbón de alta gama política
true

“No eres igual que antes, has cambiado.” Claro que he cambiado, de eso se trata la vida