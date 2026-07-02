Gestiona ITS respaldo para concluir su Campus Arteaga y otros proyectos de infraestructura

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Saltillo
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    Gestiona ITS respaldo para concluir su Campus Arteaga y otros proyectos de infraestructura
    La directora del Instituto Tecnológico de Saltillo, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Tecnológico Nacional de México para dar seguimiento a proyectos estratégicos del plantel. CORTESÍA

Se reúne Ania Guadalupe Sánchhez con el director general del Tecnológico Nacional de México

La directora del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Ramón Jiménez López, con el propósito de dar seguimiento a proyectos de infraestructura, revisar la operación institucional y presentar los avances alcanzados por el plantel en materia académica, de vinculación y de internacionalización.

Durante el encuentro, celebrado en las oficinas centrales del TecNM, la directora estuvo acompañada por Luis Martínez Banda, jefe de Servicios Materiales y Servicios, con quien expuso diversos proyectos de gasto directo, planes de desarrollo y necesidades prioritarias para fortalecer la infraestructura del Instituto Tecnológico de Saltillo.

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Como parte de la reunión, Sánchez Ruiz entregó al director general informes sobre las principales actividades institucionales, entre las que destacan los programas de movilidad internacional que durante este año han permitido ampliar la presencia del Tecnológico en escenarios académicos de talla mundial.

Uno de los logros más relevantes corresponde a la participación de más de 50 estudiantes en dos campamentos académicos de alto impacto realizados durante junio en la República Popular China, organizados por la Hangzhou Dianzi University, institución que invitó y otorgó becas a las y los integrantes de la comunidad guinda y blanco.

En el primero de estos programas participaron 23 estudiantes en un proceso de certificación del idioma chino mandarín, quienes presentaron el examen HSK2, evaluación estandarizada que acredita el dominio de esa lengua y certifica formalmente los conocimientos adquiridos durante su formación.

En un segundo campamento, otros 28 alumnos fortalecieron sus conocimientos en ingeniería aplicada a vehículos inteligentes, considerada actualmente una de las áreas de mayor desarrollo tecnológico a nivel internacional.

Gracias a estas actividades, el Instituto Tecnológico de Saltillo suma en lo que va de 2026 un total de 86 estudiantes que han desarrollado experiencias académicas, culturales y profesionales en países como Estados Unidos, China, Corea, Japón, Inglaterra y España, superando la participación registrada durante 2025.

IMPULSAN INFRAESTRUCTURA Y ATENCIÓN A NECESIDADES DEL CAMPUS

Durante la reunión también se presentaron reportes de seguimiento relacionados con proyectos de gasto directo, entre los que se autorizó la impermeabilización de diversos espacios del campus.

$!La construcción del campus Arteaga del TecNM-Saltillo inició el 18 de enero de 2018 con una inversión de 60 millones de pesos... es fecha que aún no concluye.
La construcción del campus Arteaga del TecNM-Saltillo inició el 18 de enero de 2018 con una inversión de 60 millones de pesos... es fecha que aún no concluye.

Asimismo, se revisaron las necesidades para continuar con el proceso de desarrollo del campus Arteaga y se dio seguimiento a las solicitudes planteadas previamente por el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (CESA), encabezado por Sofía Ortiz Flores, en favor de la comunidad estudiantil y de los distintos capítulos académicos.

Entre las gestiones presentadas destaca también la solicitud para rehabilitar la pista de tartán del Estadio “Carlos Roldán Sanders”, utilizada principalmente por el equipo representativo de atletismo, otras selecciones deportivas y el personal del Instituto para sus actividades de preparación física.

Al concluir el encuentro, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz calificó la reunión como fructífera y dio a conocer que Ramón Jiménez López envió un mensaje de reconocimiento a toda la comunidad tecnológica por los resultados obtenidos en materia de movilidad internacional, vinculación y desarrollo institucional.

Asimismo, el director general del Tecnológico Nacional de México reiteró su respaldo y disposición para continuar apoyando las acciones y proyectos que impulsa la administración del Instituto Tecnológico de Saltillo.

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