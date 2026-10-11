Gin & Joe y Sayulita: esto necesitan para reabrir en Saltillo

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    Gin &amp; Joe y Sayulita: esto necesitan para reabrir en Saltillo
    La Dirección de Alcoholes colocó el sello de suspensión en el bar Sayulita, derivado de la agresión con una botella ocurrida al interior. CORTESÍA

El establecimiento Gin & Joe requiere regularizar su plan de prevención, mientras que Sayulita atiende una sanción administrativa y un proceso municipal

El Gobierno Municipal de Saltillo detalló las causas de la suspensión de actividades de dos establecimientos nocturnos durante un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad y áreas administrativas.

Respecto al bar Gin & Joe, ubicado al norte de la ciudad, las autoridades precisaron que la medida se aplicó por no contar con su dictamen de seguridad y operación debidamente actualizado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-suspenden-gin-joe-y-sayulita-durante-operativo-en-bares-y-cantinas-AD24052301

El documento consiste en un plan de prevención de accidentes que exige extintores operativos, botiquín de primeros auxilios y personal capacitado para su manejo y la atención inicial de emergencias. Para reabrir al público, la administración del bar deberá iniciar de inmediato el trámite de regularización de este plan preventivo.

El bar Sayulita, por su parte, recibió una suspensión de la Dirección de Alcoholes derivada de una agresión con una botella contra una persona al interior del lugar. El negocio enfrenta una sanción administrativa impuesta por esa dirección, además de un proceso ante la jueza municipal que será resuelto esta semana.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que en el operativo participaron la Policía Municipal, el Grupo de Reacción Sureste, Protección Civil, Desarrollo Urbano y Alcoholes.

$!Personal municipal colocó los avisos de suspensión durante el operativo coordinado entre corporaciones de seguridad y áreas administrativas.
Personal municipal colocó los avisos de suspensión durante el operativo coordinado entre corporaciones de seguridad y áreas administrativas. CORTESÍA

Agregó que el bar Brujas, en la Zona Centro, recibió una notificación de Desarrollo Urbano para subsanar requerimientos técnicos detectados durante la revisión.

Garza Félix señaló que estos operativos son permanentes y se mantendrán en los distintos sectores de la ciudad para garantizar espacios de esparcimiento seguros. “En Saltillo se trabaja de manera integral y esto incluye los distintos centros de esparcimiento, a fin de que cuenten con las con

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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