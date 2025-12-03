Graffiti Tejido Coahuila dona 160 mantas a Bomberos de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Integrantes del colectivo entregaron mantas elaboradas por más de 100 voluntarias, como parte de su edición 2025 y en reconocimiento a la labor del Cuerpo de Bomberos
El Cuerpo de Bomberos de Saltillo recibió este miércoles —en la estación No. 6, Comandante Abel Sandoval— aproximadamente 160 mantas elaboradas por voluntarias de Graffiti Tejido Coahuila, como parte de la edición 2025 del proyecto que cada año reúne a tejedoras para conformar cobijas y entregarlas a distintos grupos de la comunidad.
María Ester Salazar Rodríguez, coordinadora del proyecto en Coahuila, explicó que Graffiti Tejido forma parte de un movimiento internacional que busca visibilizar a las personas con sordoceguera. “Nos dedicamos a pedir cuadritos tejidos para armar lo que son las mantas”, comentó, al recordar que la actividad se realiza cada 27 de junio por el natalicio de Helen Keller. Los cuadros —granny squares— se tejen de 20 por 20 centímetros y posteriormente se unen para formar piezas completas.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo reconoce a Pedro Torres Castilla con la Presea Manuel Acuña 2025
En esta edición participaron más de 100 personas entre quienes donaron cuadros, estambre o mantas completas. Se integraron 60 piezas hechas con cuadritos y otras 100 tejidas de una sola pieza, estas últimas gracias a material donado por una familia saltillense. “Después de que finalizamos el proyecto una familia saltillense nos donó este material, y para su mejor elaboración se teje de una sola pieza”, explicó Salazar Rodríguez.
Las voluntarias eligieron al Cuerpo de Bomberos como beneficiario luego de los numerosos incendios registrados este año. Según dijo la coordinadora, la intención fue reconocer su labor cotidiana. “Ellos salen cada día a brindar su apoyo, pero no saben si regresarán a casa”, mencionó.
El subdirector del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, Julio César Medrano, agradeció la entrega y señaló que la cantidad cubre a la totalidad del personal operativo. “Somos 160 elementos de bomberos”, dijo.Detalló que la distribución se hará a través de los capitanes de cada estación. Contó que, cuando informaron al personal sobre la donación, la reacción fue inmediata: “Primeramente muy agradecido, porque sabemos que es un trabajo, pues yo digo, complicado, muy complicado el tejer”, expresó. Añadió que “los bomberos van a estar calentitos” durante esta temporada.
Durante la entrega, las integrantes del colectivo resaltaron la participación de tejedoras anónimas que acudían directamente al centro de acopio. María Isabel Reyna Ibargüengoitia recordó que “de repente llegas y te dicen: ‘Aquí tengo tres cobijas’, y no sabes ni cómo se llaman porque no buscan figurar, sino apoyar”. Reyna Ibargüengoitia agradeció a todas las voluntarias que aportaron tiempo o material: “Gracias a todas y cada una de las chicas y de las grandes que nos hicieron el favor de unirse. Estamos dando a esas obras de estambre el valor que realmente tienen, que es tejer con la finalidad de darle a alguien más un abrazo tejido”.
Además de las mantas, las integrantes del proyecto realizaron una colecta de despensa que también se entregó al Cuerpo de Bomberos. Para quienes deseen conocer más sobre su trabajo o sumarse como voluntarias, el colectivo comparte sus actividades en redes sociales como Graffiti Tejido Coahuila.