Graffiti Tejido Coahuila dona 160 mantas a Bomberos de Saltillo

El Cuerpo de Bomberos de Saltillo recibió este miércoles —en la estación No. 6, Comandante Abel Sandoval— aproximadamente 160 mantas elaboradas por voluntarias de Graffiti Tejido Coahuila, como parte de la edición 2025 del proyecto que cada año reúne a tejedoras para conformar cobijas y entregarlas a distintos grupos de la comunidad. María Ester Salazar Rodríguez, coordinadora del proyecto en Coahuila, explicó que Graffiti Tejido forma parte de un movimiento internacional que busca visibilizar a las personas con sordoceguera. "Nos dedicamos a pedir cuadritos tejidos para armar lo que son las mantas", comentó, al recordar que la actividad se realiza cada 27 de junio por el natalicio de Helen Keller. Los cuadros —granny squares— se tejen de 20 por 20 centímetros y posteriormente se unen para formar piezas completas.

En esta edición participaron más de 100 personas entre quienes donaron cuadros, estambre o mantas completas. Se integraron 60 piezas hechas con cuadritos y otras 100 tejidas de una sola pieza, estas últimas gracias a material donado por una familia saltillense. “Después de que finalizamos el proyecto una familia saltillense nos donó este material, y para su mejor elaboración se teje de una sola pieza”, explicó Salazar Rodríguez. Las voluntarias eligieron al Cuerpo de Bomberos como beneficiario luego de los numerosos incendios registrados este año. Según dijo la coordinadora, la intención fue reconocer su labor cotidiana. “Ellos salen cada día a brindar su apoyo, pero no saben si regresarán a casa”, mencionó.