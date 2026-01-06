Habilita Saltillo 16 módulos para facilitar el pago del predial
Los módulos operan de lunes a sábado, con horarios diseñados para mayor comodidad de la ciudadanía
Con el objetivo de brindar mayor comodidad y opciones a la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Saltillo informó que se encuentran habilitados 16 módulos distribuidos en distintos puntos de la ciudad para realizar el pago del impuesto predial durante este inicio de año.
La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, señaló que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, los módulos operan de lunes a sábado, con horarios diferenciados para facilitar el cumplimiento de esta contribución municipal.
Detalló que las y los contribuyentes pueden realizar su pago en los módulos ubicados en Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio y la colonia Valle de las Flores. Asimismo, se cuenta con atención en Plaza Mirasierra, Plaza Real, la Dirección de Desarrollo Urbano, el Gimnasio Municipal y el Multideportivo El Sarape.
Todos estos puntos operan de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, y sábados de 9:00 a 13:00 horas. A estas opciones se suma el módulo instalado en el Mercado Juárez, el cual ofrece un horario ampliado de lunes a sábado de 8:00 a 18:00 horas.
Álvarez Cuéllar recordó que también están disponibles las cajas de la Presidencia Municipal, donde se recibe el pago del predial de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas, y sábados de 9:00 a 13:00 horas.
La tesorera municipal destacó que durante enero las y los contribuyentes pueden aprovechar un 15 por ciento de descuento en el pago del predial, además de participar en la rifa de 10 premios de 100 mil pesos en efectivo. Asimismo, informó que durante el primer mes de 2026 se mantiene vigente un 50 por ciento de descuento en recargos para quienes presenten adeudos de años anteriores, como parte de los estímulos para regularizar su situación fiscal.