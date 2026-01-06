Habilita Saltillo 16 módulos para facilitar el pago del predial

Con el objetivo de brindar mayor comodidad y opciones a la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Saltillo informó que se encuentran habilitados 16 módulos distribuidos en distintos puntos de la ciudad para realizar el pago del impuesto predial durante este inicio de año.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, señaló que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, los módulos operan de lunes a sábado, con horarios diferenciados para facilitar el cumplimiento de esta contribución municipal.

Detalló que las y los contribuyentes pueden realizar su pago en los módulos ubicados en Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio y la colonia Valle de las Flores. Asimismo, se cuenta con atención en Plaza Mirasierra, Plaza Real, la Dirección de Desarrollo Urbano, el Gimnasio Municipal y el Multideportivo El Sarape.