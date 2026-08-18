Tras cierre de Palliser en Saltillo y Matamoros, liquidan a 950 trabajadores

La secretaria del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, informó que concluyó la relación laboral de 950 trabajadores de las plantas de Palliser en Saltillo y Matamoros. Precisó que el 93 por ciento de los involucrados firmó un convenio de conciliación, mientras que el resto optará por la vía de la demanda individual. “Desde un primer momento estuvo presente la autoridad laboral, desde que nos mandaron a hablar los trabajadores. Mandamos al procurador de la Defensa del Trabajo en el primer día de manifestación, precisamente para poder identificar cuál era la situación del conflicto”, declaró.

Zogbi Castro explicó que representantes de la empresa reportaron una reducción importante en su producción, lo que provocó paros programados mientras buscaban clientes o socios. “Hoy por hoy, este viernes que pasó, ya concluyeron esos procesos en las dos plantas”, añadió al señalar que se brindó asesoría y acompañamiento a los trabajadores. Para apoyar la reinserción laboral de los extrabajadores de Palliser, el Servicio Nacional de Empleo instaló una bolsa de trabajo en el sitio. A través de este acompañamiento y del registro directo de vacantes, se busca reacomodar al personal afectado dentro del sector productivo. REPORTAN CASI 13 MIL NUEVOS EMPLEOS En materia de empleo, la titular de la dependencia destacó que durante julio se registraron ante el IMSS poco más de 10 mil nuevos puestos de trabajo. Según la funcionaria, se trató del mejor mes de julio de los últimos tres años en la entidad.

Zogbi Castro detalló que en el acumulado se alcanzó un balance positivo de casi 13 mil empleos generados en Coahuila. Añadió que la dependencia continúa realizando acciones de vinculación para mantener vacantes disponibles para quienes buscan trabajo. Respecto a proyectos de infraestructura, indicó que la empresa Carso mantiene la contratación gradual de personal para el proyecto del tren. Aclaró que el reclutamiento ha sido paulatino debido a que la operación aún no inicia al 100 por ciento. Finalmente, puntualizó que las contrataciones para dicho proyecto se han enfocado inicialmente en los perfiles que encabezarán los trabajos. La dependencia, dijo, dará seguimiento a la integración progresiva del resto del personal conforme avance la obra.

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