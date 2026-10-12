Habrá oportunidad laboral para egresados de Medicina de la UAdeC en el hospital de especialidades del IMSS en Saltillo

La apertura del nuevo Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Seguro Social (IMSS) en Las Maravillas, en Saltillo, representará un avance clave para el desarrollo profesional de los egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

De acuerdo con Jesús Ángel Padilla, director de la unidad académica, el nosocomio estará equipado con más de 500 camas y brindará atención en más de 30 especialidades médicas. Esta infraestructura no solo fortalecerá los servicios de salud de la región, sino que creará un espacio ideal para la incorporación de futuros médicos al campo laboral.