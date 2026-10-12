Habrá oportunidad laboral para egresados de Medicina de la UAdeC en el hospital de especialidades del IMSS en Saltillo

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    Habrá oportunidad laboral para egresados de Medicina de la UAdeC en el hospital de especialidades del IMSS en Saltillo
    El nuevo hospital de especialidades del IMSS contará con más de 500 camas y abrirá espacio laboral para los profesionales graduados de la UAdeC. IMSS
Elena Vega
por Elena Vega

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El nuevo centro médico contará con más de 500 camas y 30 especialidades, lo que permitirá facilitar la inserción laboral de los estudiantes y contemplar un incremento en la matrícula universitaria

La apertura del nuevo Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Seguro Social (IMSS) en Las Maravillas, en Saltillo, representará un avance clave para el desarrollo profesional de los egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

De acuerdo con Jesús Ángel Padilla, director de la unidad académica, el nosocomio estará equipado con más de 500 camas y brindará atención en más de 30 especialidades médicas. Esta infraestructura no solo fortalecerá los servicios de salud de la región, sino que creará un espacio ideal para la incorporación de futuros médicos al campo laboral.

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Padilla destacó que se mantiene una comunicación estrecha con el delegado del IMSS —quien también se desempeña como docente en la facultad— con el fin de trazar rutas que faciliten el acceso y la vinculación de los estudiantes a la institución de salud. Asimismo, anticipó que la entrada en operación de este hospital abre la puerta para incrementar la matrícula estudiantil, una demanda constante que se ha buscado atender año con año.

(CON INFORMACIÓN DE MEDIOS)

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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