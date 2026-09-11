Halcones Saltillo golea 4-1 a San Pedro: doblete de Moy mantiene el paso perfecto
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Yurem y Óscar completaron la cuenta en Nuevo León; los emplumados suman seis puntos tras sus primeras dos jornadas de la Liga TDP MX
Halcones de Saltillo extendió su arranque ganador en la Liga TDP MX al vencer 4-1 a San Pedro 7-10 FC el 11 de septiembre en Nuevo León. El equipo coahuilense resolvió su primera visita de la temporada 2026-2027 con una goleada y sumó su segunda victoria consecutiva.
El protagonista ofensivo fue Moy, autor de un doblete, mientras Yurem y Óscar completaron la cuenta. Así lo detalló Halcones en la imagen del marcador final difundida en redes, donde identificó a los tres anotadores con esos nombres.
Con la victoria de la Jornada 2, los emplumados llegaron a seis puntos de seis posibles dentro del Grupo 17. El resultado da continuidad al triunfo sobre Guerreros de Reynosa en el debut y permite al conjunto saltillense sumar tanto en casa como fuera de ella.
Las dos anotaciones de Moy representaron la mitad de la producción visitante. Las aportaciones de Yurem y Óscar completaron una noche en la que tres futbolistas se repartieron los cuatro goles, frente a un San Pedro que únicamente consiguió descontar una vez.
El equipo dirigido por Rodolfo Vega atraviesa el inicio de una campaña que representa su primera temporada completa al frente del plantel. El entrenador asumió el cargo durante el torneo anterior y ahora cuenta con un proceso desde el arranque.
Los antecedentes también muestran la intención de mejorar lo conseguido en el ciclo 2025-2026, cuando Halcones terminó octavo del Grupo 16 con 15 victorias, cinco empates y 10 derrotas. El nuevo torneo ofrece otra oportunidad para buscar un lugar en la fase final.
Antes del inicio, los saltillenses habían cerrado su preparación con un 6-0 ante Viesca. Ahora, los triunfos en las dos primeras jornadas trasladan esa cosecha de resultados favorables a la competencia y alimentan las expectativas de su afición.
El 4-1 en Nuevo León deja a Halcones con paso perfecto, aunque su posición al cierre de la fecha dependerá del resto de los encuentros. El club de Saltillo cumplió: volvió a ganar y regresará con tres puntos extra.