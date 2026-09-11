Halcones Saltillo golea 4-1 a San Pedro: doblete de Moy mantiene el paso perfecto

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    Halcones Saltillo golea 4-1 a San Pedro: doblete de Moy mantiene el paso perfecto
    Con dos goles de Moy y aportaciones de Yurem y Óscar, Halcones de Saltillo venció a San Pedro 7-10 FC en la segunda jornada. FOTO: FACEBOOK/HALCONES SALTILLO

Yurem y Óscar completaron la cuenta en Nuevo León; los emplumados suman seis puntos tras sus primeras dos jornadas de la Liga TDP MX

Halcones de Saltillo extendió su arranque ganador en la Liga TDP MX al vencer 4-1 a San Pedro 7-10 FC el 11 de septiembre en Nuevo León. El equipo coahuilense resolvió su primera visita de la temporada 2026-2027 con una goleada y sumó su segunda victoria consecutiva.

El protagonista ofensivo fue Moy, autor de un doblete, mientras Yurem y Óscar completaron la cuenta. Así lo detalló Halcones en la imagen del marcador final difundida en redes, donde identificó a los tres anotadores con esos nombres.

Con la victoria de la Jornada 2, los emplumados llegaron a seis puntos de seis posibles dentro del Grupo 17. El resultado da continuidad al triunfo sobre Guerreros de Reynosa en el debut y permite al conjunto saltillense sumar tanto en casa como fuera de ella.

Las dos anotaciones de Moy representaron la mitad de la producción visitante. Las aportaciones de Yurem y Óscar completaron una noche en la que tres futbolistas se repartieron los cuatro goles, frente a un San Pedro que únicamente consiguió descontar una vez.

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El equipo dirigido por Rodolfo Vega atraviesa el inicio de una campaña que representa su primera temporada completa al frente del plantel. El entrenador asumió el cargo durante el torneo anterior y ahora cuenta con un proceso desde el arranque.

Los antecedentes también muestran la intención de mejorar lo conseguido en el ciclo 2025-2026, cuando Halcones terminó octavo del Grupo 16 con 15 victorias, cinco empates y 10 derrotas. El nuevo torneo ofrece otra oportunidad para buscar un lugar en la fase final.

Antes del inicio, los saltillenses habían cerrado su preparación con un 6-0 ante Viesca. Ahora, los triunfos en las dos primeras jornadas trasladan esa cosecha de resultados favorables a la competencia y alimentan las expectativas de su afición.

El 4-1 en Nuevo León deja a Halcones con paso perfecto, aunque su posición al cierre de la fecha dependerá del resto de los encuentros. El club de Saltillo cumplió: volvió a ganar y regresará con tres puntos extra.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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