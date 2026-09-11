Halcones Saltillo golea 4-1 a San Pedro: doblete de Moy mantiene el paso perfecto

Halcones de Saltillo extendió su arranque ganador en la Liga TDP MX al vencer 4-1 a San Pedro 7-10 FC el 11 de septiembre en Nuevo León. El equipo coahuilense resolvió su primera visita de la temporada 2026-2027 con una goleada y sumó su segunda victoria consecutiva.

El protagonista ofensivo fue Moy, autor de un doblete, mientras Yurem y Óscar completaron la cuenta. Así lo detalló Halcones en la imagen del marcador final difundida en redes, donde identificó a los tres anotadores con esos nombres.

Con la victoria de la Jornada 2, los emplumados llegaron a seis puntos de seis posibles dentro del Grupo 17. El resultado da continuidad al triunfo sobre Guerreros de Reynosa en el debut y permite al conjunto saltillense sumar tanto en casa como fuera de ella.

Las dos anotaciones de Moy representaron la mitad de la producción visitante. Las aportaciones de Yurem y Óscar completaron una noche en la que tres futbolistas se repartieron los cuatro goles, frente a un San Pedro que únicamente consiguió descontar una vez.