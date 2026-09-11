Mateo Chávez, titular con AZ en empate ante Willem II... pero sale lesionado y enciende alarmas

Mateo Chávez fue titular con el AZ Alkmaar en el empate 1-1 ante Willem II, disputado este viernes en el AFAS Stadion, por la Jornada 6 de la Eredivisie. El mexicano ocupó el lateral izquierdo en una noche que frenó el paso perfecto de su equipo y terminó con preocupación por su estado físico. Aunque su participación se extendió hasta el cierre del tiempo reglamentario, el defensor no concluyó el encuentro sobre el césped.

De acuerdo con los reportes del partido, presentó molestias después de una caída y el AZ afrontó los minutos de compensación con 10 futbolistas. Chávez intentó continuar tras recibir atención, pero las molestias le impidieron mantenerse en acción. La información consultada no establece un diagnóstico médico definitivo, por lo que el alcance del problema queda pendiente de confirmación, justo en vísperas del debut del AZ en Europa League ante el Sunderland.

El conjunto de Alkmaar tomó ventaja al minuto 32 gracias a Jordy Clasie. El capitán aprovechó una asistencia de Mexx Meerdink para abrir el marcador en una jornada especial: disputó su partido 350 en la Eredivisie y consiguió su gol número 20 dentro del campeonato. El 1-0 sostuvo la ilusión de una sexta victoria consecutiva, pero Willem II encontró respuesta en la recta final. Devin Haen marcó al 81, con asistencia de Hidde ter Avest, y estableció una igualdad que los locales ya no pudieron romper. El resultado dejó al AZ con 16 puntos, producto de cinco triunfos y un empate. Conservó el invicto, aunque perdió sus primeras unidades de la temporada y abrió la puerta para que sus perseguidores recortaran distancia en la pelea por la cima.

Para Mateo, la titularidad prolonga su presencia en el esquema del equipo neerlandés. Antes de este compromiso acumulaba un gol y tres asistencias en la liga, cifras que reflejan su aportación ofensiva desde la banda izquierda. Ahora, la atención estará en su recuperación, con el debut del AZ en la Europa League ante Sunderland en el horizonte. Su evolución marcará la disponibilidad del mexicano para dicho compromiso.

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