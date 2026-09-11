Saltillo Soccer vs Correcaminos: Coyotes buscan su primer triunfo en casa

Saltillo Soccer quiere que su primera victoria en la Liga Premier sea el inicio de una racha. Los Coyotes recibirán este sábado, a Correcaminos de la UAT en la Jornada 3 de la Temporada 2026-2027, con la oportunidad de celebrar por primera vez en casa. El encuentro se disputará a las 5:00 p. m., tiempo del centro de México, en el Estadio Francisco I. Madero de Saltillo. La cita representa una nueva prueba para el conjunto dirigido por Joel de León, que busca afianzarse en la Serie A después de su ascenso.

La escuadra saltillense vuelve ante su afición con el impulso del triunfo 3-2 sobre Real Apodaca en Nuevo León. Ese resultado le permitió sumar sus primeros tres puntos y responder a la derrota 4-1 frente a La Tribu de Ciudad Juárez durante su presentación en el torneo. Salvador Medina fue determinante en la victoria como visitante: marcó a los minutos 3 y 75. Ariel Morán completó la cuenta al 88, en un cierre que entregó a los Coyotes un resultado valioso para encarar con mayor confianza su siguiente compromiso. Ahora, el desafío será trasladar esa respuesta ofensiva al Francisco I. Madero y mejorar el equilibrio. Saltillo acumula cuatro goles a favor y seis en contra en dos jornadas, cifras que muestran su capacidad para anotar, pero también la necesidad de reducir los espacios que concede.

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Correcaminos llegará con un antecedente distinto. La filial de la Universidad Autónoma de Tamaulipas empató 0-0 ante Mineros de Fresnillo en la fecha anterior y buscará convertir su visita a territorio coahuilense en una oportunidad para sumar de tres. El entrenador Jorge Alberto Urbina dedicó la semana a trabajar aspectos físicos y tácticos, además de corregir detalles observados frente a Mineros.

El club reportó durante su preparación que sus jugadores estaban libres de lesiones y disponibles para integrar la convocatoria. Para Saltillo, encadenar victorias significaría darle continuidad a su recuperación y ofrecer una mejor imagen frente a quienes presenciaron el tropiezo inaugural. La localía abre esa posibilidad, aunque enfrente tendrá a un rival que también necesita impulsar su arranque de temporada. Los Coyotes quieren responder.