Hallan a hombre sin vida en predio de la Saltillo 2000

Autoridades ministeriales tomaron conocimiento del hallazgo de una persona sin vida en un predio ubicado sobre la calle Alameda Zaragoza, en la colonia Saltillo 2000, durante la tarde de este martes.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, personas que transitaban por la zona, a un costado del comercio Ley Exprés, observaron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias 911.