Hallan a hombre sin vida en predio de la Saltillo 2000

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Saltillo
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    Hallan a hombre sin vida en predio de la Saltillo 2000
    Elementos de distintas corporaciones acordonaron el área para preservar la escena mientras se efectuaban las investigaciones. ULISES MARTÍNEZ

El cuerpo fue localizado por personas que transitaban junto a un comercio; la Fiscalía inició las investigaciones para determinar la causa del fallecimiento

Autoridades ministeriales tomaron conocimiento del hallazgo de una persona sin vida en un predio ubicado sobre la calle Alameda Zaragoza, en la colonia Saltillo 2000, durante la tarde de este martes.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, personas que transitaban por la zona, a un costado del comercio Ley Exprés, observaron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias 911.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-no-hace-alto-y-provoca-choque-contra-cerca-de-escuela-GC22200666

Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para acordonar el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado inició las primeras investigaciones.

De manera preliminar, se informó que la persona fallecida era un hombre de entre 55 y 60 años que, presuntamente, se encontraba en situación de calle. Hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial.

$!El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley. ULISES MARTÍNEZ

Peritos y agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias para recabar indicios, establecer la causa del fallecimiento y continuar con el proceso de identificación. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

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