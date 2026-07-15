Hallan a hombre sin vida en predio de la Saltillo 2000
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El cuerpo fue localizado por personas que transitaban junto a un comercio; la Fiscalía inició las investigaciones para determinar la causa del fallecimiento
Autoridades ministeriales tomaron conocimiento del hallazgo de una persona sin vida en un predio ubicado sobre la calle Alameda Zaragoza, en la colonia Saltillo 2000, durante la tarde de este martes.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, personas que transitaban por la zona, a un costado del comercio Ley Exprés, observaron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias 911.
Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para acordonar el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado inició las primeras investigaciones.
De manera preliminar, se informó que la persona fallecida era un hombre de entre 55 y 60 años que, presuntamente, se encontraba en situación de calle. Hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial.
Peritos y agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias para recabar indicios, establecer la causa del fallecimiento y continuar con el proceso de identificación. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.