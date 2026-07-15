Saltillo: No hace alto y provoca choque contra cerca de escuela

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    Saltillo: No hace alto y provoca choque contra cerca de escuela
    Elementos de Tránsito Municipal realizaron el abanderamiento mientras se efectuaban las diligencias del percance. ULISES MARTÍNEZ

El conductor de un Nissan omitió el alto en el cruce de los bulevares Cristóbal Colón y Álvaro Obregón; una persona fue valorada por paramédicos

Un accidente vial se registró la tarde de este miércoles en el cruce de los bulevares Cristóbal Colón y Álvaro Obregón, en Saltillo, fue donde uno de los vehículos involucrados terminó sobre el camellón central y se impactó contra la cerca perimetral de una escuela.

Elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el abanderamiento de la zona, mientras se efectuaban las primeras diligencias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-muere-albanil-tras-caer-de-mas-de-seis-metros-AC22200347

Conforme a las primeras investigaciones, el conductor de un Nissan circulaba por el bulevar Álvaro Obregón y omitió el alto, por lo que impactó a un automóvil Mazda que transitaba por Cristóbal Colón. Tras el choque, la conductora perdió el control de la unidad, subió a la banqueta y se estrelló contra la cerca del plantel educativo.

$!El Nissan presentó daños en la parte frontal tras el choque que movilizó a cuerpos de emergencia.
El Nissan presentó daños en la parte frontal tras el choque que movilizó a cuerpos de emergencia. ULISES MARTÍNEZ

Al sitio también fue solicitada una ambulancia para valorar a las personas involucradas en el percance. De acuerdo con los primeros reportes, presentaban lesiones leves y fueron atendidas por paramédicos.

El accidente dejó daños en ambos vehículos y en la cerca de la institución educativa. Las autoridades permanecieron en el lugar para coordinar las maniobras correspondientes.

$!El Mazda terminó sobre la banqueta tras ser impactado por el Nissan en el cruce de Cristóbal Colón y Álvaro Obregón.
El Mazda terminó sobre la banqueta tras ser impactado por el Nissan en el cruce de Cristóbal Colón y Álvaro Obregón. ULISES MARTÍNEZ

Se esperaba la llegada de las compañías aseguradoras y del servicio de grúas para el retiro de las unidades, además de determinar un convenio por los daños derivados del accidente.

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