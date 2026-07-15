Saltillo: No hace alto y provoca choque contra cerca de escuela

Un accidente vial se registró la tarde de este miércoles en el cruce de los bulevares Cristóbal Colón y Álvaro Obregón, en Saltillo, fue donde uno de los vehículos involucrados terminó sobre el camellón central y se impactó contra la cerca perimetral de una escuela. Elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el abanderamiento de la zona, mientras se efectuaban las primeras diligencias.

Conforme a las primeras investigaciones, el conductor de un Nissan circulaba por el bulevar Álvaro Obregón y omitió el alto, por lo que impactó a un automóvil Mazda que transitaba por Cristóbal Colón. Tras el choque, la conductora perdió el control de la unidad, subió a la banqueta y se estrelló contra la cerca del plantel educativo.

Al sitio también fue solicitada una ambulancia para valorar a las personas involucradas en el percance. De acuerdo con los primeros reportes, presentaban lesiones leves y fueron atendidas por paramédicos. El accidente dejó daños en ambos vehículos y en la cerca de la institución educativa. Las autoridades permanecieron en el lugar para coordinar las maniobras correspondientes.

Se esperaba la llegada de las compañías aseguradoras y del servicio de grúas para el retiro de las unidades, además de determinar un convenio por los daños derivados del accidente.