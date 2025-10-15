Fallece presuntamente por causas naturales el profesor ‘Frijolito’ en su domicilio en Arteaga

El maestro Humberto Ramos, conocido cariñosamente como “Frijolito”, fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Ejidal del municipio de Arteaga.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el docente de 52 años, originario de Monclova, laboraba en la Escuela Secundaria Técnica Número 23. Era ampliamente estimado por vecinos y alumnos, quienes lo describieron como una persona noble y siempre dispuesta a ayudar.

