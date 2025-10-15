Fallece presuntamente por causas naturales el profesor ‘Frijolito’ en su domicilio en Arteaga
Una vecina dio aviso a las autoridades tras notar su ausencia, lo que permitió el hallazgo del profesor en su domicilio
El maestro Humberto Ramos, conocido cariñosamente como “Frijolito”, fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Ejidal del municipio de Arteaga.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el docente de 52 años, originario de Monclova, laboraba en la Escuela Secundaria Técnica Número 23. Era ampliamente estimado por vecinos y alumnos, quienes lo describieron como una persona noble y siempre dispuesta a ayudar.
Fue una vecina quien alertó a las autoridades luego de notar su ausencia desde el mediodía del domingo. Preocupada, llamó al número de emergencias 911 alrededor de las 18:30 horas para solicitar que se verificara su estado.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio ubicado en el cruce de las calles Reforma y Heroico Colegio Militar. Al ingresar, localizaron al profesor inconsciente, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Arteaga, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para determinar oficialmente la causa del fallecimiento, aunque todo apunta a causas naturales.