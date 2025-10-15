Fallece presuntamente por causas naturales el profesor ‘Frijolito’ en su domicilio en Arteaga

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    Fallece presuntamente por causas naturales el profesor ‘Frijolito’ en su domicilio en Arteaga
    Autoridades acordonaron el domicilio del profesor en la colonia Ejidal de Arteaga. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Una vecina dio aviso a las autoridades tras notar su ausencia, lo que permitió el hallazgo del profesor en su domicilio

El maestro Humberto Ramos, conocido cariñosamente como “Frijolito”, fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Ejidal del municipio de Arteaga.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el docente de 52 años, originario de Monclova, laboraba en la Escuela Secundaria Técnica Número 23. Era ampliamente estimado por vecinos y alumnos, quienes lo describieron como una persona noble y siempre dispuesta a ayudar.

TE PUEDE INTERESAR: Operativos antidroga: Fiscalía reporta 52 cateos en Saltillo; cristal encabeza los decomisos

$!Personal forense realizó el levantamiento del cuerpo para determinar la causa de muerte.
Personal forense realizó el levantamiento del cuerpo para determinar la causa de muerte. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Fue una vecina quien alertó a las autoridades luego de notar su ausencia desde el mediodía del domingo. Preocupada, llamó al número de emergencias 911 alrededor de las 18:30 horas para solicitar que se verificara su estado.

$!Elementos municipales y de bomberos atendieron el reporte.
Elementos municipales y de bomberos atendieron el reporte. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio ubicado en el cruce de las calles Reforma y Heroico Colegio Militar. Al ingresar, localizaron al profesor inconsciente, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Arteaga, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

$!La vivienda del docente permaneció resguardada mientras se efectuaban las diligencias.
La vivienda del docente permaneció resguardada mientras se efectuaban las diligencias. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

La zona fue acordonada mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para determinar oficialmente la causa del fallecimiento, aunque todo apunta a causas naturales.

Temas


Fallecimientos
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Arteaga

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha