Hallan sin vida a hombre junto a torre de alta tensión en la Saltillo–Torreón

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Saltillo
/ 18 abril 2026
    Hallan sin vida a hombre junto a torre de alta tensión en la Saltillo–Torreón
    La zona fue acordonada mientras autoridades llevaban a cabo las investigaciones. PEDRO PESINA

El cuerpo fue localizado por habitantes del sector; autoridades investigan las causas del fallecimiento

Un hombre sin vida fue localizado la tarde del viernes a un costado de la carretera Saltillo–Torreón, a la altura de una torre de alta tensión.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo fue realizado por habitantes del sector, quienes alertaron a través de grupos de seguridad ejidal y solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-omision-de-alto-termina-en-choque-multiple-en-bellavista-CD20107603

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron como primeros respondientes y, tras valorar a la persona, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Antonio, de 30 años de edad, originario del ejido El Porvenir. Según información preliminar, había sido visto por última vez desde el jueves por la mañana.

Al sitio arribaron elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía, quienes realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios para esclarecer lo ocurrido.

De manera preliminar, se presume que el caso podría tratarse de un suicidio; sin embargo, serán las autoridades quienes determinen las causas exactas del fallecimiento.

Tras concluir los trabajos en el lugar, el cuerpo fue trasladado a una funeraria de la localidad, donde se le practicará la necropsia de ley.

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