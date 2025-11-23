Modernización de alumbrado en accesos principales en Saltillo tiene 90% de avance

El alcalde Javier Díaz González informó que está por concluir la modernización integral del sistema de alumbrado en las cuatro principales entradas de Saltillo, proyecto que avanza en su fase final.

Actualmente, los trabajos se desarrollan al oriente de la ciudad, en el tramo de prolongación Urdiñola hasta el bulevar Misión Santa Lucía, donde se registra un 90 por ciento de avance. El edil señaló que las labores se realizan por las noches para evitar afectaciones viales.

“Los trabajos de sustitución de luminarias se han llevado a cabo durante las noches, con el fin de no entorpecer el tráfico vehicular”, refirió.

Aníbal Soberón Rodríguez, director de Servicios Públicos, detalló que en la entrada oriente se instalarán 568 luminarias y se espera concluir la obra la próxima semana.“Las nuevas luminarias son unidades LED de 200 watts con mayor rendimiento lumínico, menor consumo de energía y una vida útil más larga”, explicó el funcionario.