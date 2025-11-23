Modernización de alumbrado en accesos principales en Saltillo tiene 90% de avance
Las labores se realizan durante la noche para evitar afectar el tráfico vehicular
El alcalde Javier Díaz González informó que está por concluir la modernización integral del sistema de alumbrado en las cuatro principales entradas de Saltillo, proyecto que avanza en su fase final.
Actualmente, los trabajos se desarrollan al oriente de la ciudad, en el tramo de prolongación Urdiñola hasta el bulevar Misión Santa Lucía, donde se registra un 90 por ciento de avance. El edil señaló que las labores se realizan por las noches para evitar afectaciones viales.
“Los trabajos de sustitución de luminarias se han llevado a cabo durante las noches, con el fin de no entorpecer el tráfico vehicular”, refirió.
Aníbal Soberón Rodríguez, director de Servicios Públicos, detalló que en la entrada oriente se instalarán 568 luminarias y se espera concluir la obra la próxima semana.“Las nuevas luminarias son unidades LED de 200 watts con mayor rendimiento lumínico, menor consumo de energía y una vida útil más larga”, explicó el funcionario.
Soberón Rodríguez añadió que otras entradas a la ciudad ya fueron intervenidas como parte del proyecto integral: Entrada poniente (Saltillo–Torreón a bulevar Venustiano Carranza) con sustituidas 386 luminarias; en la entrada norte (Saltillo–Monterrey a bulevar Francisco Coss) ha sustituido 480 luminarias; en la entrada sur (colonia Parajes de Santa Elena a calle Evaristo Madero) fueron sustituidas 273 luminarias.
Para la modernización del alumbrado en los cuatro accesos principales se aplica una inversión superior a 15 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la iluminación, reducir consumo energético y reforzar condiciones de movilidad y seguridad en las vialidades de ingreso a la ciudad.
Las autoridades municipales adelantaron que, una vez concluida la instalación al oriente, quedará finalizado el proyecto en su totalidad.
Iluminar adecuadamente los accesos principales de una ciudad es clave para mejorar la seguridad y la movilidad. Un buen sistema de alumbrado reduce el riesgo de accidentes viales al ofrecer mayor visibilidad a conductores y peatones, especialmente en avenidas de alto flujo, señalan autoridades.
Una iluminación moderna y eficiente mejora la imagen urbana, proyecta orden y desarrollo, y fortalece la percepción de bienestar entre habitantes y visitantes. En conjunto, estos factores hacen del alumbrado un componente esencial para una ciudad segura, funcional y atractiva, coinciden autoridades.