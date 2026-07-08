Hay cuatro inversiones en puerta para Saltillo, afirma Municipio

Cuatro inversiones están en puerta para Saltillo, entre ellas una de capital canadiense, otra hindú y dos chinas, informó el director de Fomento Económico del municipio, Enrique Garza Naranjo. El funcionario señaló que espera que en los próximos días se dé a conocer oficialmente la inversión canadiense, impulsada por empresarios saltillenses. Indicó que pertenece al sector automotriz y se instalará en el Parque Industrial Alianza.

En el caso de la empresa hindú, adelantó que se establecerá en el nuevo parque industrial de Amistad, ubicado sobre la salida a Torreón, mientras que las dos compañías chinas también se instalarán en el Parque Industrial Alianza.

Respecto a la generación de empleos, Garza Naranjo estimó que cada una de estas inversiones creará alrededor de 100 plazas, por lo que en conjunto sumarían aproximadamente 400 empleos directos, además de los indirectos que se generen.

No obstante, reconoció que las nuevas empresas llegan con un alto grado de automatización, por lo que demandan principalmente técnicos e ingenieros, además de personal administrativo, más que operarios. Por otra parte, ante las revisiones periódicas del T-MEC, indicó que el municipio se mantendrá atento al comportamiento de las grandes empresas para evaluar el impacto que pudiera tener este proceso en la actividad económica local.

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