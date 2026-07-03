Coahuila mantiene respaldo al sector industrial ante nuevo esquema del T-MEC

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    Coahuila mantiene respaldo al sector industrial ante nuevo esquema del T-MEC
    Luis Olivares Martínez afirmó que la continuidad del T-MEC es positiva para Coahuila, aunque consideró que las revisiones anuales representan un reto para la planeación de inversiones de largo plazo. SANDRA GÓMEZ

Aunque el acuerdo comercial seguirá vigente durante 10 años, las revisiones anuales generan incertidumbre para inversiones de largo plazo, señaló el secretario de Economía.

TORREÓN, COAH.- Aunque la permanencia del T-MEC brinda certidumbre operativa, el nuevo esquema de revisiones anuales plantea desafíos para los proyectos de inversión de largo plazo en la región, señaló Luis Olivares Martínez, secretario de Economía de Coahuila.

El funcionario explicó que el acuerdo comercial permanecerá vigente durante los próximos 10 años. Sin embargo, el mecanismo aprobado difiere de la propuesta inicial de 16 años, al contemplar evaluaciones anuales.

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”Lo valioso es que el tratado sobrevive. Se optó por la alternativa de 10 años con revisiones anuales en lugar de la vigencia prolongada de 16 años”, comentó.

Ante este panorama, aseguró que el Gobierno de Coahuila mantiene coordinación con el Gobierno Federal para fortalecer la competitividad del estado, cuya economía depende en gran medida de las exportaciones hacia Estados Unidos.

”Mantenemos alineación con las autoridades federales para que el nuevo esquema sea exitoso tanto para el país como para Coahuila”, afirmó.

Olivares Martínez destacó que la continuidad del tratado es positiva para la entidad. No obstante, advirtió que la frecuencia de las revisiones puede reducir la certidumbre que requieren las empresas para desarrollar proyectos de largo plazo.

”Las firmas planean a futuro y los cambios abruptos potenciales son un riesgo; es un tema que nos deja un sabor agridulce por la falta de una certidumbre total”, señaló.

Respecto al sector empresarial estadounidense, indicó que las compañías con operaciones en Coahuila también prefieren un escenario de mayor estabilidad, debido al papel estratégico que la entidad desempeña en sus cadenas globales de suministro.

”Muchas empresas tienen en Coahuila operaciones críticas; ellas preferirían una vigencia mayor y evitar la incertidumbre de la evaluación constante”, expresó.

Finalmente, recordó que el diálogo entre los tres países continuará, con una reunión programada para el 20 de julio, y reiteró que el Gobierno estatal seguirá ofreciendo condiciones favorables para atraer y conservar inversiones.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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