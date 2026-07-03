Coahuila mantiene respaldo al sector industrial ante nuevo esquema del T-MEC

El funcionario explicó que el acuerdo comercial permanecerá vigente durante los próximos 10 años. Sin embargo, el mecanismo aprobado difiere de la propuesta inicial de 16 años, al contemplar evaluaciones anuales.

TORREÓN, COAH.- Aunque la permanencia del T-MEC brinda certidumbre operativa, el nuevo esquema de revisiones anuales plantea desafíos para los proyectos de inversión de largo plazo en la región, señaló Luis Olivares Martínez, secretario de Economía de Coahuila .

”Lo valioso es que el tratado sobrevive. Se optó por la alternativa de 10 años con revisiones anuales en lugar de la vigencia prolongada de 16 años”, comentó.

Ante este panorama, aseguró que el Gobierno de Coahuila mantiene coordinación con el Gobierno Federal para fortalecer la competitividad del estado, cuya economía depende en gran medida de las exportaciones hacia Estados Unidos.

”Mantenemos alineación con las autoridades federales para que el nuevo esquema sea exitoso tanto para el país como para Coahuila”, afirmó.

Olivares Martínez destacó que la continuidad del tratado es positiva para la entidad. No obstante, advirtió que la frecuencia de las revisiones puede reducir la certidumbre que requieren las empresas para desarrollar proyectos de largo plazo.

”Las firmas planean a futuro y los cambios abruptos potenciales son un riesgo; es un tema que nos deja un sabor agridulce por la falta de una certidumbre total”, señaló.

Respecto al sector empresarial estadounidense, indicó que las compañías con operaciones en Coahuila también prefieren un escenario de mayor estabilidad, debido al papel estratégico que la entidad desempeña en sus cadenas globales de suministro.

”Muchas empresas tienen en Coahuila operaciones críticas; ellas preferirían una vigencia mayor y evitar la incertidumbre de la evaluación constante”, expresó.

Finalmente, recordó que el diálogo entre los tres países continuará, con una reunión programada para el 20 de julio, y reiteró que el Gobierno estatal seguirá ofreciendo condiciones favorables para atraer y conservar inversiones.