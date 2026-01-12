Helada matutina dispara ausentismo escolar en escuelas de Saltillo

El regreso a clases en Saltillo estuvo marcado por un alto nivel de ausentismo debido a las bajas temperaturas registradas durante la mañana de este 12 de enero, ya que entre las 07:00 y las 9:00 horas, los termómetros marcaron entre 0 y 2 grados centígrados, lo que llevó a padres de familia a resguardar a los menores en sus hogares. Un recorrido realizado por VANGUARDIA en distintos planteles educativos de la ciudad, constató que el ausentismo alcanzó niveles de entre 90 y 100 por ciento en primarias y preescolares, donde únicamente se encontraba laborando el personal educativo.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 27 y la segunda tormenta invernal de la temporada provocan un ambiente frío y lluvias en Coahuila, además de condiciones favorables para la caída de nieve en algunas zonas del estado. Plataformas especializadas en clima prevén que las bajas temperaturas se mantengan durante el resto de la semana, con mínimas de entre dos y seis grados y máximas de hasta 19. Ante este escenario, el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza, señaló que las autoridades de cada plantel están facultadas para definir la forma en que se desarrollarán las clases, según las condiciones particulares de cada escuela. "Cada plantel escolar hace su análisis, hace sus adecuaciones dependiendo de las necesidades y con base a esa situación particular es que se determina las medidas que van a aplicar.

"Cada nivel, desde Preescolar, Primaria, Secundaria puede determinar si reducen jornadas, eliminan actividades al aire libre, si van a aplicar en algún caso educación a distancia cuando es un clima más extremo", señaló. La Secretaría de Educación informó que existen criterios específicos para la justificación de faltas por bajas temperaturas. En Preescolar y Educación Especial, las inasistencias se justifican cuando el termómetro marca 0 grados centígrados a las 8:00 de la mañana.