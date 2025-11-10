Hieren de once balazos a hombre en pelea de gallos y lo dejan grave en hospital de Saltillo

Un palenque clandestino terminó en un enfrentamiento armado la noche del domingo en el centro de General Cepeda

Un palenque clandestino que operaba en la zona centro de General Cepeda, Coahuila, terminó en una balacera durante la noche del domingo, dejando como saldo a un hombre gravemente herido.

El lesionado fue identificado como Juan Daniel, de 30 años de edad y originario del ejido La Puerta, quien sufrió once impactos de bala en la pierna derecha. Tras el ataque, fue trasladado de emergencia al Hospital General de Saltillo, donde permanece bajo atención médica.

Juan Daniel Reyes Medrano resultó con once heridas de bala en la pierna derecha. FOTO: CORTESÍA

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre asistió a una pelea de gallos organizada de manera ilegal sobre la calle Diana Laura Riojas, la cual comenzó alrededor de las cuatro de la tarde del domingo 9 de noviembre. En el sitio se congregaron varios asistentes, pese a la prohibición de este tipo de eventos.

Durante el desarrollo de la pelea, el joven relató que un hombre identificado como Ricardo ingresó armado con una escopeta y disparó en repetidas ocasiones, provocándole múltiples heridas. Los presentes auxiliaron al herido y lo trasladaron inicialmente al centro de salud de la comunidad.

Debido a la gravedad de las lesiones y la hemorragia continua, el personal médico solicitó una ambulancia para su traslado a Saltillo, donde se le brindó atención especializada. El presunto agresor logró huir antes de que arribaran las autoridades.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha establecido coordinación con la Policía Estatal para la localización del responsable ni ha confirmado detenciones relacionadas con los hechos.

