Hijo de madre acusada de violencia, tomará clases en línea tras cierre de escuela en Saltillo

Luego de tres días de permanecer cerrada la escuela primaria “Beatriz Eugenia Flores Alvarado”, al oriente de Saltillo, autoridades educativas y sindicales lograron este viernes un acercamiento con los padres de familia y establecieron una serie de acuerdos para atender la situación y que los alumnos puedan volver a las aulas.

La institución ubicada en Privadas La Torre había sido cerrada por los padres de familia para exigir la intervención inmediata de la Secretaría de Educación del Estado (Sedu) ante denuncias de violencia por parte de una madre identificada como “Guadalupe” y su hijo, estudiante de cuarto grado.

Los manifestantes señalaron que las agresiones comenzaron antes de las vacaciones de diciembre y que, al regreso a clases, continuaron e incluso se extendieron hacia el personal docente.

Entre los acuerdos establecidos, se determinó que el menor tomará clases a distancia mientras se gestiona su traslado a otra institución. Además, los padres solicitaron a la Sedu que se respete al personal del plantel, que se les brinde acompañamiento para levantar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado y que se realicen pláticas de contención socioemocional para docentes y alumnos. También pidieron la presencia de una patrulla en la escuela para garantizar la seguridad.

La Sección 5 del SNTE informó que el profesor Everardo Padrón, secretario general, se reunirá la próxima semana con el personal docente del plantel para dar seguimiento a la situación junto con la autoridad educativa, con el objetivo de garantizar la protección y acompañamiento del personal frente a este caso.