Hombre en estado de ebriedad cae de su bicicleta en pleno Centro de Saltillo
Un ciclista en estado de ebriedad cayó al pasar sobre una alcantarilla en la zona centro; aunque se golpeó la cabeza, no presentó lesiones graves
Un hombre que circulaba en bicicleta en completo estado de ebriedad sufrió una caída al pasar por una alcantarilla, en calles de la zona centro de Saltillo.
El accidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando el ciclista transitaba sobre la avenida Presidente Cárdenas a bordo de su bicicleta. Debido a su estado de ebriedad, perdió el equilibrio al pasar sobre una alcantarilla y cayó, golpeándose la cabeza contra el pavimento.
Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar al hombre, quien permanecía inmóvil sobre la cinta asfáltica. Afortunadamente, no presentó lesiones de gravedad, por lo que fue dejado en el lugar.
Elementos de la Policía Municipal le ofrecieron trasladarlo a su domicilio; sin embargo, el hombre se negó, por lo que los oficiales le recomendaron no volver a subir a la bicicleta para evitar otra caída.