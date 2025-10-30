Hombre en estado de ebriedad cae de su bicicleta en pleno Centro de Saltillo

Un hombre que circulaba en bicicleta en completo estado de ebriedad sufrió una caída al pasar por una alcantarilla, en calles de la zona centro de Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando el ciclista transitaba sobre la avenida Presidente Cárdenas a bordo de su bicicleta. Debido a su estado de ebriedad, perdió el equilibrio al pasar sobre una alcantarilla y cayó, golpeándose la cabeza contra el pavimento.

