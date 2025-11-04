Hombre muere a las afueras de una farmacia en la Zona Centro de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La Agencia de Investigación Criminal señaló que el occiso fue identificado por una credencial con el nombre de Rigoberto Serrato, de 53 años de edad; se trasladó al Semefo
Un hombre en situación de calle terminó sin vida la tarde de este martes al exterior de una farmacia en el cruce de Guillermo Purcell y Victoria en la zona centro de Saltillo.
Minutos después de las 2 de la tarde, personal de la Policía Municipal, atendió el reporte de una persona inconsciente al exterior de una Farmacia Guadalajara.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: descartan agresión en caso de mujer en periférico, fue discusión de pareja
Al llegar al lugar, solicitaron una ambulancia, siendo en pocos minutos que personal de la Cruz Roja, acudió y valoró al hombre el cual fue identificado por una credencial como Rigoberto Serrato, de 53 años, quien desafortunadamente ya no contaba con signos de vida.
Una vez que se confirmó el deceso de la persona, se le cubrió con una manta y personal de la Policía acordonó el área para asegurarla, mientras se le daba aviso al personal de la Fiscalía General del Estado.
Varios presentes, mencionaron que el hombre ahí se quedaba en el exterior de la farmacia, además de que se sabía que era alcohólico, siendo en el lugar que se localizaron dos botellas de alcohol de curación que era lo que ingería.
A la llegada del personal de la Agencia de Investigación Criminal, junto con el perito se llevaron a cabo las diligencias correspondientes y se procedió al levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Semefo.
Se tratará de localizar a los familiares y así poder entregar el cuerpo para que se le dé la sepultura correspondiente conforme a sus creencias y otorgarle el último adiós.