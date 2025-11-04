Hombre muere a las afueras de una farmacia en la Zona Centro de Saltillo

Un hombre en situación de calle terminó sin vida la tarde de este martes al exterior de una farmacia en el cruce de Guillermo Purcell y Victoria en la zona centro de Saltillo.

Minutos después de las 2 de la tarde, personal de la Policía Municipal, atendió el reporte de una persona inconsciente al exterior de una Farmacia Guadalajara.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: descartan agresión en caso de mujer en periférico, fue discusión de pareja

Al llegar al lugar, solicitaron una ambulancia, siendo en pocos minutos que personal de la Cruz Roja, acudió y valoró al hombre el cual fue identificado por una credencial como Rigoberto Serrato, de 53 años, quien desafortunadamente ya no contaba con signos de vida.