Hombre pierde la vida al caer de una camioneta, en Saltillo

Un hombre identificado como Jesús Antonio Hernández, de 47 años, falleció la noche de este viernes luego de caer de una camioneta en la avenida San Javier y Loma de los Flamingos, en la colonia Lomas de San Javier.

De acuerdo con el reporte inicial realizado al sistema de emergencias, vecinos informaron que el hombre se encontraba junto a otras personas bajando un refrigerador de la caja de una camioneta cuando, por causas aún no precisadas, perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de 50 centímetros.

Testigos señalaron que, tras la caída, el hombre manifestó dolor de cabeza, pero minutos después quedó inconsciente. Los presentes intentaron levantarlo y lo ingresaron a un domicilio cercano, donde recobró la conciencia brevemente; sin embargo, alrededor de media hora después volvió a perderla.

En la llamada al 911, vecinos reportaron que Jesús Antonio estaba inconsciente y que al parecer no respiraba, por lo que la emergencia fue canalizada al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y posteriormente a la Cruz Roja Mexicana.

Los paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar y valoraron al hombre, identificado en ese momento como un masculino de entre 46 y 48 años. Ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el sitio. Se indicó también que la víctima se encontraba en estado etílico, según refirieron las personas que lo acompañaban, aunque no precisaron la cantidad de alcohol consumido.

La zona fue resguardada hasta la llegada de la Fiscalía General del Estado (FGE), que tomó conocimiento del deceso y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del accidente.