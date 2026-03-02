Hombre pierde la vida en calles de Saltillo

Saltillo
/ 2 marzo 2026
    Hombre pierde la vida en calles de Saltillo
    Policía Municipal de Saltillo arribó al lugar de los hechos.

Los hechos se registraron en la colonia residencial Los Reales

Un hombre de mediana edad perdió la vida la tarde de este lunes luego de desvanecerse en el cruce de las calles Real de Santander y Real de Sevilla, en la residencial Los Reales.

El reporte fue recibido a través del sistema de emergencias 911 alrededor de las 17:09 horas, movilizando a elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja.

De acuerdo con testigos, algunas personas intentaron brindarle los primeros auxilios y realizar maniobras de reanimación mientras arribaban los cuerpos de emergencia; sin embargo, tras su valoración, los socorristas confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada por las autoridades, quienes dieron aviso a las instancias correspondientes para tomar conocimiento de los hechos y determinar las causas del fallecimiento.

