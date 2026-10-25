Hombre se cae de la azotea y termina lesionado, en Saltillo

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    Hombre se cae de la azotea y termina lesionado, en Saltillo
    El hombre lesionado fue trasladado para su atención médica.
    Hombre se cae de la azotea y termina lesionado, en Saltillo

El accidente ocurrió mientras reparaba una tubería

Antonio N. resultó con una herida en el brazo derecho y dolor en la espalda, luego de caer de una azotea mientras reparaba una tubería de agua.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Otilio González, en el cruce con 12 de Octubre, en la colonia González Cepeda.

El afectado, de 55 años, mencionó que se encontraba sobre la losa del inmueble realizando trabajos de reparación en las tuberías de agua cercanas a un tinaco.

Explicó que pisó un bloque de concreto que se encontraba cerca del depósito, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera hacia la calle 12 de Octubre, donde terminó tendido en una jardinera.

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Tras el accidente, el hombre manifestó que sentía dolor en la espalda, por lo que fue valorado por paramédicos de la Secretaría de Salud.

Por indicaciones de sus familiares, se solicitó el traslado de Antonio a la Clínica del Magisterio para que recibiera atención médica.

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