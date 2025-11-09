Hombre se quita la vida en su vivienda al sur de Saltillo; su padre lo halla al regresar de misa
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El hombre de 40 años y con antecedentes de adicción al cristal, fue encontrado sin vida en el patio de su vivienda en la colonia Lomas de Lourdes
Un hombre de 40 años con antecedentes de adicción a las drogas, y que se había separado hace poco de su pareja, se quitó la vida la tarde de este domingo en el patio de su vivienda, ubicada en la colonia Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo.
TE PUEDE INTERESAR: Cateo en predio deja varias pipas aseguradas por autoridades en la Monclova-Candela
De acuerdo con los primeros reportes, José Elías “N”, de 63 años, llegó alrededor de las 14:30 horas a su domicilio en la calle Paseo de los Castores, tras acudir a la iglesia acompañado de su esposa y uno de sus hijos.
Al ingresar a la vivienda, buscó a su hijo mayor, identificado como Ossiel Alejandro “N”, a quien cariñosamente llamaban “Chayín”, pero no lo encontró en su habitación.
Al salir al patio, el padre lo halló suspendido de una viga con una cuerda verde, sin signos vitales. El hombre vestía una playera tipo polo blanca con líneas color café, pantalón de mezclilla azul y cinturón negro.
De inmediato, los familiares solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el fallecimiento, así como elementos de la Policía Municipal y agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
El padre del fallecido informó que su hijo se encontraba bajo tratamiento por consumo de cristal, aunque no había manifestado intención de hacerse daño.
Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente.
Los familiares fueron desalojados momentáneamente del lugar mientras las autoridades efectuaban las diligencias, consternados ante el trágico suceso que, según relataron, no habían anticipado.