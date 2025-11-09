Hombre se quita la vida en su vivienda al sur de Saltillo; su padre lo halla al regresar de misa

/ 9 noviembre 2025
    Hombre se quita la vida en su vivienda al sur de Saltillo; su padre lo halla al regresar de misa
    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias en el domicilio donde un hombre fue hallado sin vida al sur de Saltillo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

El hombre de 40 años y con antecedentes de adicción al cristal, fue encontrado sin vida en el patio de su vivienda en la colonia Lomas de Lourdes

Un hombre de 40 años con antecedentes de adicción a las drogas, y que se había separado hace poco de su pareja, se quitó la vida la tarde de este domingo en el patio de su vivienda, ubicada en la colonia Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo.

$!El fallecido, identificado como Ossiel Alejandro “N”, fue encontrado por su padre suspendido en el patio de su casa en la colonia Lomas de Lourdes.
El fallecido, identificado como Ossiel Alejandro “N”, fue encontrado por su padre suspendido en el patio de su casa en la colonia Lomas de Lourdes. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

De acuerdo con los primeros reportes, José Elías “N”, de 63 años, llegó alrededor de las 14:30 horas a su domicilio en la calle Paseo de los Castores, tras acudir a la iglesia acompañado de su esposa y uno de sus hijos.

Al ingresar a la vivienda, buscó a su hijo mayor, identificado como Ossiel Alejandro “N”, a quien cariñosamente llamaban “Chayín”, pero no lo encontró en su habitación.

Al salir al patio, el padre lo halló suspendido de una viga con una cuerda verde, sin signos vitales. El hombre vestía una playera tipo polo blanca con líneas color café, pantalón de mezclilla azul y cinturón negro.

De inmediato, los familiares solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el fallecimiento, así como elementos de la Policía Municipal y agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

$!Paramédicos de la Cruz Roja y policías municipales acudieron al sitio tras el reporte de emergencia hecho por los familiares.
Paramédicos de la Cruz Roja y policías municipales acudieron al sitio tras el reporte de emergencia hecho por los familiares. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

El padre del fallecido informó que su hijo se encontraba bajo tratamiento por consumo de cristal, aunque no había manifestado intención de hacerse daño.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente.

Los familiares fueron desalojados momentáneamente del lugar mientras las autoridades efectuaban las diligencias, consternados ante el trágico suceso que, según relataron, no habían anticipado.

