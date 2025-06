Honran a Homero Craig en Saltillo por su aporte al arte y la visibilidad LGBTTTIQ+

“ Tiene casi 50 años haciendo teatro. Empezó desde los 13 y no ha parado” , contó Edmundo Nuncio, encargado de asuntos culturales de Orgullo y Dignidad, colectivo organizador del festival. “En el ambiente del teatro le decimos ‘mamá grande’ porque ha sido guía, refugio y ejemplo”.

El homenaje no fue casual ni improvisado. Desde octubre del año pasado, cuando se comenzó a planear la curaduría del festival, se votó colectivamente su nombre. “Consideramos muy importante reconocer a quienes han caminado antes que nosotros. Muchas veces, por no tener hijos o redes familiares, su historia se pierde con el tiempo”, explicó Edmundo. “El año pasado fue para Luisa, una mujer trans mayor; este año, tocaba agradecerle a Homero”.

Más que activista tradicional, Craig ha sido un referente de lucha silenciosa, desde las artes y la gestión cultural. “Cuando estuvo en instituciones, abrió espacios que nunca habíamos pisado. Nos enseñó a entrar con confianza, a apropiarnos, a sabernos abrazados”, dijo. Su trabajo en centros comunitarios durante festivales municipales, o su impulso a jóvenes de la periferia cuando dirigió De la calle, dejaron una huella real: “Les enseñó teatro, gestión, y luego los dejó volar solos. Eso no lo hace cualquiera”.

Edmundo recuerda que Homero ha formado generaciones de artistas. “Muchos le debemos la disciplina del teatro. No grita, no confronta. Solo camina, enseña, acompaña. Y al hacerlo, allana el camino.” Incluso cuando no está en escena, se le busca como maestro, conferencista, asesor. “Es una persona generosa, muy amorosa, muy protectora”.

Uno de sus trabajos más recordados es “Las vampiras Morales”, comedia negra en la que Craig encarnó con sensibilidad a una mujer sin caricaturizarla. “El humor está en la situación, pero su personaje está construido con mucho respeto. Eso es Homero: rigor, profundidad y ternura”.

El homenaje fue sorpresa. Se le pidió acercarse al escenario con una excusa, y al escucharse mencionado, solo atinó a mirar a quienes lo rodeaban. “Mi’jito, estoy muy feliz porque no me lo esperaba”, le dijo a Edmundo al bajar del escenario. Para quienes lo conocen, fue un momento de justicia emotiva. “Fue algo que hizo sin buscarlo, desde lo que le dicta el corazón”.

“Necesitamos que las nuevas generaciones sepan que hubo alguien como Homero, que está y que va a seguir apostando por ellas”, concluyó Edmundo. “Nosotros marchamos hasta que la marcha no sea necesaria. Pero mientras tanto, reconocer a quienes han hecho posible este trayecto, también es parte de la lucha”.