Jesús Laureano, el rescatista de mascotas que patrulla Saltillo con dron y cámara corporal

La historia comenzó el 2 de febrero de este año, cuando la perrita de su hija escapó de casa. “Empecé a buscarla y me fui encontrando muchos perros perdidos en el camino. Les dejaba comida, agua, tomaba fotos y las subía a redes. Algunos resultaban tener dueño” , cuenta Jesús. Pero él nunca dejó de buscarla. “Me decían que no la iba a encontrar, pero yo sabía que sí. Y prometí que, si la encontraba, me dedicaría a ayudar a otros” .

Dos meses después, cumplió su promesa. La encontró en lo alto de un cerro, retenida por personas en situación de adicción. “Fuimos con mi yerno, llevábamos una cámara corporal porque sabíamos que era peligroso. Al final, la rescatamos y salimos corriendo”. Fue ese momento el que selló su destino como rescatista.

Desde entonces, ha recuperado al menos 12 mascotas. Todo lo hace de forma altruista. No cobra por sus servicios, ni siquiera acepta dinero para gasolina. “Hay quienes me piden un número de cuenta para apoyarme, pero yo les digo que no, que lo hago porque me gusta, porque me llena”.