Hospital del ISSSTE en Saltillo realiza jornada de cirugía robótica contra el cáncer
Especialistas intervinieron a 13 pacientes con cáncer de colon, próstata y riñón, además de tumores uterinos y de páncreas; el hospital suma 170 cirugías robóticas desde octubre de 2025
El Hospital General del ISSSTE en Saltillo llevó a cabo una jornada de cirugía robótica oncológica en la que fueron intervenidos 13 pacientes con distintos tipos de cáncer y padecimientos tumorales, como parte de la incorporación de procedimientos asistidos por el sistema Da Vinci en Coahuila.
La jornada se desarrolló durante el segundo semestre de 2026 y estuvo a cargo de especialistas de las áreas de cirugía oncológica, urología y ginecología, además del personal de enfermería capacitado para este tipo de procedimientos.
De acuerdo con el ISSSTE, todos los pacientes que participaron en la jornada fueron dados de alta y continuaron su recuperación en sus respectivos domicilios.
SUMAN 170 CIRUGÍAS ROBÓTICAS EN SALTILLO
Desde la llegada del robot Da Vinci al Hospital General del ISSSTE en Saltillo, en octubre de 2025, se han realizado 170 cirugías robóticas, lo que representa un avance de 85 por ciento respecto a la meta inicial de 200 procedimientos.
El cirujano oncólogo Miguel Arnoldo Farías Alarcón, quien cuenta con 12 años de experiencia en cirugía robótica y se desempeña también como subdelegado médico del ISSSTE en Coahuila, señaló que la jornada fue organizada con la participación de un equipo especializado de médicos y personal de enfermería.
Explicó que uno de los objetivos es aprovechar la infraestructura disponible en Saltillo para brindar procedimientos especializados a pacientes de Coahuila y otras regiones, particularmente aquellos que requieren tratamiento quirúrgico por padecimientos oncológicos.
Según el especialista, dependiendo de las condiciones del paciente y del tipo de intervención, la cirugía robótica puede contribuir a reducir el dolor y el sangrado, además de favorecer una recuperación y una estancia hospitalaria más cortas.
ATIENDEN CUATRO CASOS DE CÁNCER DE COLON
Dentro de la jornada se realizaron cuatro procedimientos por cáncer de colon en pacientes de entre 53 y 81 años.
Entre las intervenciones se efectuaron hemicolectomías derechas e izquierdas, procedimientos mediante los cuales se retira la parte afectada del colon, además de la reconstrucción intestinal.
De acuerdo con la información proporcionada por el ISSSTE, estos procedimientos se realizaron sin necesidad de colocar estomas en los pacientes. También se atendió un caso de cáncer localizado en el ángulo esplénico del colon, con posterior reconexión intestinal.
CIRUGÍAS GINECOLÓGICAS Y DE PRÓSTATA
En el área de ginecología fueron intervenidas cuatro pacientes de entre 40 y 52 años, quienes presentaban diagnósticos de tumor uterino, hiperplasia atípica e hiperplasia endometrial.
A las pacientes se les practicaron histerectomías mediante cirugía asistida por robot.
Por otra parte, tres pacientes de entre 58 y 77 años con cáncer de próstata fueron sometidos a prostatectomías radicales, procedimiento mediante el cual se extirpa la próstata y estructuras asociadas de acuerdo con las características del caso.
TAMBIÉN REALIZAN PROCEDIMIENTOS DE PÁNCREAS Y RIÑÓN
La jornada incluyó además dos intervenciones de mayor complejidad.
Una paciente de 68 años con una tumoración localizada en la cabeza del páncreas fue sometida a un procedimiento de Whipple, también conocido como duodenopancreatectomía, seguido de una reconstrucción mediante anastomosis.
El procedimiento puede implicar la resección de la cabeza del páncreas y otras estructuras cercanas, dependiendo de la extensión de la enfermedad, para posteriormente reconstruir el tránsito digestivo.
Asimismo, un paciente de 69 años diagnosticado con cáncer de riñón fue intervenido mediante una nefrectomía radical, procedimiento utilizado cuando las características del tumor no permiten conservar el órgano afectado.
BUSCAN DESCENTRALIZAR LA CIRUGÍA ROBÓTICA
Farías Alarcón destacó que la realización de este tipo de procedimientos en Saltillo representa una oportunidad para ampliar el acceso a tecnología especializada sin que todos los pacientes tengan que trasladarse a la Ciudad de México.
El especialista señaló que la cirugía robótica debe comenzar a distribuirse en distintas entidades del país para aprovechar la infraestructura y los equipos médicos capacitados que existen fuera de la capital.
“Es grato que se realicen estos procedimientos en Coahuila y que ya no estén centralizados”, afirmó.
El avance registrado en Saltillo ocurre a casi un año de la incorporación del robot Da Vinci al Hospital General del ISSSTE, con 170 procedimientos realizados de una meta inicial de 200.
El ISSSTE destacó que este tipo de intervenciones permite ampliar la oferta de atención quirúrgica especializada para pacientes de la entidad y de otras regiones que son atendidos en el hospital.