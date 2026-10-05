Hospital del ISSSTE en Saltillo realiza jornada de cirugía robótica contra el cáncer

La jornada se desarrolló durante el segundo semestre de 2026 y estuvo a cargo de especialistas de las áreas de cirugía oncológica, urología y ginecología, además del personal de enfermería capacitado para este tipo de procedimientos.

El Hospital General del ISSSTE en Saltillo llevó a cabo una jornada de cirugía robótica oncológica en la que fueron intervenidos 13 pacientes con distintos tipos de cáncer y padecimientos tumorales, como parte de la incorporación de procedimientos asistidos por el sistema Da Vinci en Coahuila.

De acuerdo con el ISSSTE, todos los pacientes que participaron en la jornada fueron dados de alta y continuaron su recuperación en sus respectivos domicilios.

SUMAN 170 CIRUGÍAS ROBÓTICAS EN SALTILLO

Desde la llegada del robot Da Vinci al Hospital General del ISSSTE en Saltillo, en octubre de 2025, se han realizado 170 cirugías robóticas, lo que representa un avance de 85 por ciento respecto a la meta inicial de 200 procedimientos.

El cirujano oncólogo Miguel Arnoldo Farías Alarcón, quien cuenta con 12 años de experiencia en cirugía robótica y se desempeña también como subdelegado médico del ISSSTE en Coahuila, señaló que la jornada fue organizada con la participación de un equipo especializado de médicos y personal de enfermería.

Explicó que uno de los objetivos es aprovechar la infraestructura disponible en Saltillo para brindar procedimientos especializados a pacientes de Coahuila y otras regiones, particularmente aquellos que requieren tratamiento quirúrgico por padecimientos oncológicos.

Según el especialista, dependiendo de las condiciones del paciente y del tipo de intervención, la cirugía robótica puede contribuir a reducir el dolor y el sangrado, además de favorecer una recuperación y una estancia hospitalaria más cortas.

ATIENDEN CUATRO CASOS DE CÁNCER DE COLON

Dentro de la jornada se realizaron cuatro procedimientos por cáncer de colon en pacientes de entre 53 y 81 años.

Entre las intervenciones se efectuaron hemicolectomías derechas e izquierdas, procedimientos mediante los cuales se retira la parte afectada del colon, además de la reconstrucción intestinal.

De acuerdo con la información proporcionada por el ISSSTE, estos procedimientos se realizaron sin necesidad de colocar estomas en los pacientes. También se atendió un caso de cáncer localizado en el ángulo esplénico del colon, con posterior reconexión intestinal.

CIRUGÍAS GINECOLÓGICAS Y DE PRÓSTATA

En el área de ginecología fueron intervenidas cuatro pacientes de entre 40 y 52 años, quienes presentaban diagnósticos de tumor uterino, hiperplasia atípica e hiperplasia endometrial.

A las pacientes se les practicaron histerectomías mediante cirugía asistida por robot.

Por otra parte, tres pacientes de entre 58 y 77 años con cáncer de próstata fueron sometidos a prostatectomías radicales, procedimiento mediante el cual se extirpa la próstata y estructuras asociadas de acuerdo con las características del caso.

TAMBIÉN REALIZAN PROCEDIMIENTOS DE PÁNCREAS Y RIÑÓN

La jornada incluyó además dos intervenciones de mayor complejidad.

Una paciente de 68 años con una tumoración localizada en la cabeza del páncreas fue sometida a un procedimiento de Whipple, también conocido como duodenopancreatectomía, seguido de una reconstrucción mediante anastomosis.

El procedimiento puede implicar la resección de la cabeza del páncreas y otras estructuras cercanas, dependiendo de la extensión de la enfermedad, para posteriormente reconstruir el tránsito digestivo.