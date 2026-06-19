ISSSTE abre clínica en San Buenaventura, Coahuila; beneficiará a más de 4 mil derechohabientes

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    ISSSTE abre clínica en San Buenaventura, Coahuila; beneficiará a más de 4 mil derechohabientes
    Martí Batres afirmó que la unidad representa un compromiso cumplido con el magisterio coahuilense. CORTESÍA

La UMF ofrecerá consultas de Medicina Familiar, Odontología y Geriatría

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, inauguró la nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) en San Buenaventura, obra en la que se invirtieron 10.9 millones de pesos y que beneficiará a más de 4 mil derechohabientes de la Región Centro de Coahuila.

Durante el acto inaugural, el funcionario destacó que la apertura de esta unidad representa el cumplimiento de un compromiso con el magisterio coahuilense y reconoció que la construcción del inmueble es resultado de una gestión impulsada durante varias décadas por trabajadores de la educación.

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La nueva UMF ofrecerá servicios de consulta de Medicina Familiar, Odontología y Geriatría, además de contar con sala de curaciones, farmacia, archivo clínico, área de telemedicina y una sala de usos múltiples.

“Hoy entregamos este compromiso cumplido al magisterio coahuilense”, expresó Batres Guadarrama, quien estuvo acompañado por el senador y dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

El director general del ISSSTE señaló que la obra refleja la prioridad que el Gobierno Federal ha otorgado al fortalecimiento de los servicios de salud y afirmó que debe considerarse un logro de las y los trabajadores de la educación que durante años impulsaron la creación de este espacio médico.

Por su parte, Alfonso Cepeda Salas reconoció la importancia de la nueva clínica para los trabajadores al servicio del Estado, particularmente para maestras, maestros y personal de apoyo educativo de municipios como Ocampo, Abasolo y Cuatro Ciénegas, quienes anteriormente debían trasladarse hasta Monclova para recibir atención médica general.

$!Las instalaciones cuentan con sala de curaciones, farmacia, archivo clínico, telemedicina y sala de usos múltiples.
Las instalaciones cuentan con sala de curaciones, farmacia, archivo clínico, telemedicina y sala de usos múltiples. CORTESÍA

“El que hubiera un espacio para atender de primera mano y con las acciones preventivas correspondientes a los trabajadores al servicio del Estado que, en su mayoría, son maestras, maestros, personal de apoyo y asistencia a la educación, era una necesidad muy importante para la región”, señaló.

El dirigente sindical calificó la apertura de la unidad médica como un beneficio significativo para miles de derechohabientes de la zona.

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“Es una bendición realmente que hoy se inaugure esta clínica familiar”, afirmó.

Como parte de su gira de trabajo por Coahuila, Martí Batres también visitó la Clínica Hospital del ISSSTE en Monclova, donde recorrió las áreas de hospitalización, laboratorios, Rayos X, consultorios y farmacia, con el propósito de supervisar la atención y los servicios que se brindan a los derechohabientes.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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