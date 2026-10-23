Huye tras chocar por alcance en Saltillo; deja un lesionado

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    Huye tras chocar por alcance en Saltillo; deja un lesionado
    Testigos auxiliaron al afectado y ayudaron a mover la camioneta hacia una zona segura para evitar otro accidente. MARTÍN ROJAS

El afectado presentó una lesión en la cabeza y fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja, mientras elementos de Tránsito buscaron al automovilista involucrado sin localizarlo

Un conductor resultó lesionado luego de que la camioneta en la que viajaba fuera impactada por alcance por un automóvil cuyo conductor escapó del lugar durante la madrugada del viernes, en Saltillo. El percance dejó daños materiales de consideración y provocó afectaciones momentáneas a la circulación, mientras testigos auxiliaban al afectado y trataban de poner a salvo la unidad siniestrada.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 01:00 horas, cuando el conductor de una Toyota Avanza circulaba por la vialidad en dirección al norte. Al llegar al cruce con el bulevar Jesús Valdés Sánchez, la camioneta fue impactada por la parte trasera por un Nissan Versa, cuyo conductor presuntamente no logró evitar la colisión.

Ebrio se pasa el rojo y le quita el derecho de paso a conductora al norte de Saltillo

Debido a la fuerza del golpe, la Toyota avanzó varios metros hasta quedar detenida sobre la vialidad, obstruyendo parcialmente la circulación. El conductor del Versa, en lugar de detenerse para hacerse responsable de lo ocurrido, aprovechó la confusión para escapar con rumbo desconocido.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y buscar al conductor que abandonó la escena.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y buscar al conductor que abandonó la escena. MARTÍN ROJAS

Testigos que presenciaron el accidente se acercaron de inmediato para auxiliar al afectado y ayudar a mover la camioneta hacia una zona segura, con la intención de prevenir otro percance. Minutos después, arribaron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de los hechos, seguidos por paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron al conductor y detectaron una lesión en la cabeza que, por fortuna, no fue considerada de gravedad.

$!Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al conductor de la Toyota, quien presentó una lesión en la cabeza que no fue considerada de gravedad.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al conductor de la Toyota, quien presentó una lesión en la cabeza que no fue considerada de gravedad. MARTÍN ROJAS

Los oficiales realizaron recorridos por los alrededores en busca del automovilista responsable, pero no lograron localizarlo. Finalmente, se llevaron a cabo las maniobras para retirar la unidad siniestrada y liberar la circulación, mientras que el conductor afectado quedó en condiciones de recibir la atención necesaria. Las autoridades podrán dar seguimiento al caso para tratar de identificar al responsable y deslindar responsabilidades.

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