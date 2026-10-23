Coahuila registra 13 feminicidios y 2 matricidios; intensifican prevención de violencia contra mujeres

TORREÓN, COAH.- Ante los 13 feminicidios y 2 matricidios registrados en Coahuila en lo que va del año, la Secretaría de las Mujeres intensificó las acciones preventivas en colonias y planteles educativos, principalmente en los sectores donde se concentra una mayor incidencia de violencia familiar. Mayra Lucila Valdés González, titular de la dependencia estatal, informó que la estrategia contempla la identificación de zonas de riesgo, pláticas de orientación y seguimiento a casos de mujeres que enfrentan situaciones de violencia, con el propósito de intervenir antes de que las agresiones alcancen consecuencias más graves.

Explicó que, mediante los reportes de atención de los seis Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, así como de los Centros Libres, se han identificado las colonias donde se presenta con mayor frecuencia esta problemática, lo que permite dirigir las acciones institucionales hacia esos sectores. Uno de los principales objetivos es trabajar desde las escuelas para evitar que niñas, niños y adolescentes consideren normales las conductas violentas. Para ello, la Secretaría de las Mujeres mantiene coordinación con la Secretaría de Educación, a fin de llevar información preventiva a la comunidad estudiantil. Valdés González destacó que tan solo durante el año pasado más de 100 mil personas recibieron pláticas de orientación para reconocer las distintas manifestaciones de violencia, que no se limitan a los golpes o agresiones verbales. Advirtió que también existen comportamientos de control que suelen pasar inadvertidos, como revisar los mensajes del teléfono celular de la pareja, exigir contraseñas o limitar su privacidad, situaciones que pueden representar señales de alerta dentro de una relación.

La funcionaria señaló que otra de las prioridades es identificar oportunamente los casos de alto riesgo cuando una mujer presenta una denuncia, además de impulsar medidas como el retiro de armas a los agresores para disminuir la posibilidad de nuevos hechos violentos. A estas acciones se suma el trabajo conjunto con programas del DIF y servicios de salud mental, particularmente en comunidades donde la violencia familiar se encuentra relacionada con problemas de adicciones y conflictos en el entorno social. Con 15 casos registrados entre feminicidios y matricidios durante este año, la dependencia busca concentrar sus esfuerzos en la detección temprana de riesgos y la intervención en las colonias con mayor incidencia, donde la prevención y la atención oportuna pueden resultar determinantes para evitar nuevas víctimas.