Envejecer sin pensión: el desafío que viene para Saltillo

El desafío es enorme. Según el Censo 2020 del INEGI, Saltillo tenía 58,077 habitantes de 65 años y más. Para 2040, una proyección elaborada con datos de INEGI y CONAPO estima 109,354. Es decir, 51,277 personas adicionales, un incremento del 88.3 % en apenas veinte años.

Saltillo crece, atrae inversiones y genera empleos. Pero mientras celebramos su desarrollo industrial, pocas veces nos preguntamos qué ocurrirá cuando miles de trabajadores lleguen a la vejez. ¿Tendrán una pensión suficiente para conservar su vivienda, atender su salud y mantener su independencia?

Estas cifras no representan el número de pensionados, pero muestran la dimensión del envejecimiento que debemos anticipar.

En México existen distintos esquemas de retiro. En el IMSS conviven los regímenes de las leyes de 1973 y 1997, este último basado en cuentas individuales administradas por Afores. En el ISSSTE existen el Décimo Transitorio y las cuentas individuales. También operan sistemas estatales, municipales y de otras instituciones.

A ellos se suma la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a quienes tienen 65 años o más. Es un apoyo importante, pero no sustituye necesariamente una jubilación contributiva ni garantiza por sí solo una vejez sin carencias.

La controversia nacional sobre la Modalidad 40 del IMSS ha generado inquietud entre quienes planean su retiro. Más allá de los cambios en sus condiciones de contratación, esta discusión evidencia la importancia de conocer las reglas aplicables y evitar decisiones basadas en rumores.

Sin embargo, el problema de fondo es mucho mayor. Pensemos en quienes trabajaron en el comercio informal, pequeños negocios, actividades independientes o labores domésticas sin acceso a seguridad social. También en las mujeres que dedicaron décadas al cuidado no remunerado de hijos, padres y familiares, sin generar derechos pensionarios propios.

No haber cotizado no significa no haber trabajado. Y recibir un apoyo social no equivale a contar con una pensión laboral suficiente.

Este fenómeno tendrá consecuencias económicas, familiares y urbanas. Envejecer con ingresos limitados puede dificultar el mantenimiento de la vivienda, el pago de servicios, los traslados y la compra de medicamentos. Muchas familias asumirán mayores responsabilidades de cuidado, mientras crecerá la necesidad de servicios cercanos, espacios accesibles y redes de apoyo.

Para Saltillo, prepararse significa pensar en comunidades donde sea posible envejecer con autonomía, participar en actividades sociales y conservar vínculos vecinales. También implica reconocer la experiencia de quienes se jubilan como un recurso valioso para proyectos educativos, culturales y comunitarios.

Existe además una responsabilidad personal y familiar: revisar semanas cotizadas, conocer el régimen pensionario, informarse sobre el ahorro para el retiro y enseñar a los jóvenes que la informalidad laboral puede tener consecuencias décadas después.