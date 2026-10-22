Transformación de empresas automotrices debe ser tecnológica y cultural: expertos
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Representantes de fabricantes de equipo original compartieron recomendaciones para mantener la competitividad el próximo lustro
Representantes de fabricantes de equipo original (OEM, por sus siglas en inglés) recomendaron a las empresas automotrices impulsar ecosistemas digitales y adoptar procesos de transformación tecnológica, sin dejar de lado el cambio cultural necesario para aprovechar estas herramientas y fortalecer su competitividad.
Durante el panel “La Visión OEM: Innovación y Tecnología que Transforma”, organizado en el marco de la Convención Nacional de Canacintra, participaron José Elías Ruede, director del Centro Regional de Ingeniería de General Motors; Marcela Verzilli, vicepresidenta de Ingeniería de Stellantis, y Erick Cortés Escobedo, gerente sénior corporativo de Digitalización y Manufactura de Daimler. La moderación estuvo a cargo del secretario de Economía, Luis Olivares Martínez.
Ante representantes de empresas automotrices, metalmecánicas y de automatización de la región, los panelistas expusieron recomendaciones para mantener la competitividad durante los próximos cinco años.
Verzilli señaló que las empresas deben comenzar a desarrollar desde ahora las capacidades que necesitarán en ese periodo, tanto en materia de personal y conocimientos como en procesos y formas de colaboración.
“La transformación que veo no es sólo tecnológica, sino cultural, donde la integración de diferentes áreas es lo que nos ayudará a ser más competitivos, en el futuro esa es la parte más importante”, aseguró.
Por su parte, el representante de General Motors recomendó implementar un ecosistema digital e iniciar la transformación de las empresas, ante la rapidez con la que avanzan estas tecnologías.
En tanto, Cortés Escobedo planteó que la digitalización debe entenderse como una estrategia de negocio y no como una responsabilidad exclusiva de las áreas de tecnologías de la información, automatización o manufactura. Explicó que este proceso requiere conocimientos técnicos de distintas áreas de la organización.
“Tienen que ser una estrategia holística y de negocio donde todos participen, crearse un equipo multidisciplinario para crear esta transformación tecnológica digital en las empresas y también una transformación digital”, señaló.
Durante el panel también se destacó que la presencia global de las compañías permite compartir plataformas, software y métodos de ingeniería, mientras que los equipos cercanos a los clientes contribuyen a desarrollar soluciones con mayor rapidez. Asimismo, se subrayó que innovar no consiste únicamente en introducir nuevas tecnologías, sino en convertirlas en beneficios concretos para los consumidores.
Los participantes también expusieron cómo las inversiones tecnológicas permiten a las OEM asumir responsabilidades de alcance global. Como ejemplo, se mencionó el caso de General Motors, que administra 12 subsistemas vehiculares y fabrica componentes para modelos Chevrolet destinados al mercado norteamericano.
Entre estos componentes se encuentran paneles interiores de puertas, alfombras, cajuelas, ductos de aire acondicionado, tuberías de enfriamiento y arneses eléctricos, entre otros.