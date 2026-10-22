Transformación de empresas automotrices debe ser tecnológica y cultural: expertos

Representantes de fabricantes de equipo original (OEM, por sus siglas en inglés) recomendaron a las empresas automotrices impulsar ecosistemas digitales y adoptar procesos de transformación tecnológica, sin dejar de lado el cambio cultural necesario para aprovechar estas herramientas y fortalecer su competitividad. Durante el panel “La Visión OEM: Innovación y Tecnología que Transforma”, organizado en el marco de la Convención Nacional de Canacintra, participaron José Elías Ruede, director del Centro Regional de Ingeniería de General Motors; Marcela Verzilli, vicepresidenta de Ingeniería de Stellantis, y Erick Cortés Escobedo, gerente sénior corporativo de Digitalización y Manufactura de Daimler. La moderación estuvo a cargo del secretario de Economía, Luis Olivares Martínez.

Ante representantes de empresas automotrices, metalmecánicas y de automatización de la región, los panelistas expusieron recomendaciones para mantener la competitividad durante los próximos cinco años. Verzilli señaló que las empresas deben comenzar a desarrollar desde ahora las capacidades que necesitarán en ese periodo, tanto en materia de personal y conocimientos como en procesos y formas de colaboración.

“La transformación que veo no es sólo tecnológica, sino cultural, donde la integración de diferentes áreas es lo que nos ayudará a ser más competitivos, en el futuro esa es la parte más importante”, aseguró. Por su parte, el representante de General Motors recomendó implementar un ecosistema digital e iniciar la transformación de las empresas, ante la rapidez con la que avanzan estas tecnologías.

En tanto, Cortés Escobedo planteó que la digitalización debe entenderse como una estrategia de negocio y no como una responsabilidad exclusiva de las áreas de tecnologías de la información, automatización o manufactura. Explicó que este proceso requiere conocimientos técnicos de distintas áreas de la organización. “Tienen que ser una estrategia holística y de negocio donde todos participen, crearse un equipo multidisciplinario para crear esta transformación tecnológica digital en las empresas y también una transformación digital”, señaló.

Durante el panel también se destacó que la presencia global de las compañías permite compartir plataformas, software y métodos de ingeniería, mientras que los equipos cercanos a los clientes contribuyen a desarrollar soluciones con mayor rapidez. Asimismo, se subrayó que innovar no consiste únicamente en introducir nuevas tecnologías, sino en convertirlas en beneficios concretos para los consumidores.