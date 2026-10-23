Reclasifican a homicidio caso de bebé fallecida en Saltillo; investigan a dos adolescentes

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    Reclasifican a homicidio caso de bebé fallecida en Saltillo; investigan a dos adolescentes
    Dos adolescentes son investigados por el caso y permanecen bajo la medida cautelar de internamiento preventivo. GENERADACON IA

El delegado regional de la Fiscalía confirmó que ambos menores permanecen bajo internamiento preventivo y explicó que la legislación contempla sanciones de hasta cinco años para adolescentes.

La investigación por la muerte de una bebé en Saltillo fue reclasificada de violencia familiar agravada a homicidio, luego de que la menor falleciera mientras recibía atención hospitalaria por las lesiones que presentaba.

Julio César Loera Ruiz, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, informó que las dos personas investigadas son adolescentes y permanecen sujetas a la medida cautelar de internamiento preventivo.

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Explicó que la intervención de las autoridades comenzó cuando la bebé todavía se encontraba con vida, por lo que inicialmente se procedió por violencia familiar agravada. Tras confirmarse su fallecimiento, fue necesario modificar la clasificación del delito ante un juez de control. La menor falleció el 19 de octubre, después de permanecer hospitalizada por lesiones que motivaron la intervención de las autoridades.

$!Julio César Loera Ruiz, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste.
Julio César Loera Ruiz, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste. SERGIO SOTO

El delegado señaló que durante las investigaciones se encontraron inconsistencias entre las explicaciones proporcionadas por las personas investigadas y las lesiones que presentaba la niña. También descartó que, conforme a los elementos recabados, se hubiera detectado abuso sexual o consumo de sustancias por parte de los adolescentes.

Respecto a las posibles consecuencias legales, explicó que la legislación especializada en justicia para adolescentes establece un máximo de cinco años de internamiento, independientemente de la gravedad del delito.

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El funcionario precisó que cualquier modificación a estos límites tendría que realizarse mediante una reforma federal aprobada por el Congreso de la Unión, debido a que se trata de una legislación nacional.

Loera Ruiz subrayó que ambas personas continúan bajo investigación y que el procedimiento corresponde al sistema especializado de justicia para adolescentes.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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