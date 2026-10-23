Reclasifican a homicidio caso de bebé fallecida en Saltillo; investigan a dos adolescentes

La investigación por la muerte de una bebé en Saltillo fue reclasificada de violencia familiar agravada a homicidio, luego de que la menor falleciera mientras recibía atención hospitalaria por las lesiones que presentaba. Julio César Loera Ruiz, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, informó que las dos personas investigadas son adolescentes y permanecen sujetas a la medida cautelar de internamiento preventivo.

Explicó que la intervención de las autoridades comenzó cuando la bebé todavía se encontraba con vida, por lo que inicialmente se procedió por violencia familiar agravada. Tras confirmarse su fallecimiento, fue necesario modificar la clasificación del delito ante un juez de control. La menor falleció el 19 de octubre, después de permanecer hospitalizada por lesiones que motivaron la intervención de las autoridades.

El delegado señaló que durante las investigaciones se encontraron inconsistencias entre las explicaciones proporcionadas por las personas investigadas y las lesiones que presentaba la niña. También descartó que, conforme a los elementos recabados, se hubiera detectado abuso sexual o consumo de sustancias por parte de los adolescentes. Respecto a las posibles consecuencias legales, explicó que la legislación especializada en justicia para adolescentes establece un máximo de cinco años de internamiento, independientemente de la gravedad del delito.

El funcionario precisó que cualquier modificación a estos límites tendría que realizarse mediante una reforma federal aprobada por el Congreso de la Unión, debido a que se trata de una legislación nacional. Loera Ruiz subrayó que ambas personas continúan bajo investigación y que el procedimiento corresponde al sistema especializado de justicia para adolescentes.