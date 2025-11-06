Ignora mujer señal de alto y es embestida por automóvil en V Carranza; la trasladan a hospital de Saltillo

Una joven motociclista resultó con lesiones de consideración luego de incorporarse de forma indebida al bulevar Venustiano Carranza, al norte de Saltillo, donde provocó un choque contra un automóvil la tarde de este jueves. El accidente ocurrió minutos antes de las 14:00 horas. Ana Esmeralda, de 26 años, se encontraba a bordo de su motocicleta en la gasolinera ubicada en “La Joroba”.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Hombre roba motor de aviación valuado en 245 mil dólares y es encarcelado La mujer intentó incorporarse al bulevar con dirección a Isidro López Zertuche, rumbo al periférico Luis Echeverría Álvarez, pero no se detuvo en el semáforo y se atravesó a un Nissan V-Drive que circulaba con luz verde, conducido por Juan Carlos, de 41 años. El conductor del automóvil no alcanzó a frenar y la motociclista fue proyectada al pavimento, mientras el vehículo quedó atravesado sobre el carril con dirección a la calle Canadá.