Ignora mujer señal de alto y es embestida por automóvil en V Carranza; la trasladan a hospital de Saltillo

Saltillo
/ 6 noviembre 2025
    Ignora mujer señal de alto y es embestida por automóvil en V Carranza; la trasladan a hospital de Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la motociclista lesionada tras el impacto. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La motociclista sufrió lesiones luego de incorporarse sin precaución al bulevar Venustiano Carranza

Una joven motociclista resultó con lesiones de consideración luego de incorporarse de forma indebida al bulevar Venustiano Carranza, al norte de Saltillo, donde provocó un choque contra un automóvil la tarde de este jueves.

El accidente ocurrió minutos antes de las 14:00 horas. Ana Esmeralda, de 26 años, se encontraba a bordo de su motocicleta en la gasolinera ubicada en “La Joroba”.

$!Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y aseguraron al conductor por protocolo.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y aseguraron al conductor por protocolo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Hombre roba motor de aviación valuado en 245 mil dólares y es encarcelado

La mujer intentó incorporarse al bulevar con dirección a Isidro López Zertuche, rumbo al periférico Luis Echeverría Álvarez, pero no se detuvo en el semáforo y se atravesó a un Nissan V-Drive que circulaba con luz verde, conducido por Juan Carlos, de 41 años.

El conductor del automóvil no alcanzó a frenar y la motociclista fue proyectada al pavimento, mientras el vehículo quedó atravesado sobre el carril con dirección a la calle Canadá.

$!El vehículo involucrado permaneció atravesado en el carril hasta que concluyeron las diligencias.
El vehículo involucrado permaneció atravesado en el carril hasta que concluyeron las diligencias. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Testigos dieron aviso al Sistema de Emergencias, 911, y al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a la joven. Elementos de Tránsito Municipal aseguraron, por protocolo, al conductor del automóvil mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Ana Esmeralda fue trasladada a la Clínica 70 del IMSS, y el hecho quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán responsabilidades.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

true

Mal gobernado está México con la 4T
true

Coahuila, ¿por qué pensar ahora mismo en el siguiente gobernador?
true

La Presidenta y la crisis del sargento Matute
true

¿Para qué me tomo un selfie en un baño público (o privado)? ¿Cúal es la intencionalidad con la cual acciono en la vida? Autoconocimiento y libertad