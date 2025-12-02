Ignora señal de alto y se estrella contra transporte de personal al norte de Saltillo
La conductora de una camioneta Dodge ocasionó un percance vehicular al pasarse un señalamiento de alto en la colonia Virreyes, impactándose contra el costado de un transporte de personal.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas, cuando la mujer circulaba a bordo de una camioneta Dodge RAM roja sobre la calle Latinoamericana, de sur a norte. Al llegar a la intersección con la calle Luxemburgo, hizo caso omiso del alto y se cruzó, impactando el costado derecho del transporte de personal que se dirigía al oriente.
Tras el choque, ambos vehículos quedaron obstruyendo la vialidad. Testigos llamaron al número de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento y abanderar la circulación con el fin de evitar otro accidente.
No se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos. Aunque en un inicio la conductora negó su responsabilidad, los oficiales le indicaron que el señalamiento marcaba alto total y no ceder el paso, como ella argumentó. Finalmente, las aseguradoras llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños.