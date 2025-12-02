Ignora señal de alto y se estrella contra transporte de personal al norte de Saltillo

Saltillo
/ 2 diciembre 2025
    Ignora señal de alto y se estrella contra transporte de personal al norte de Saltillo
    Una conductora que ignoró un alto en la colonia Virreyes provocó un choque contra un transporte de personal. FOTO: MARTÍN ROJAS

Martín Rojas

La conductora de una camioneta Dodge ocasionó un percance vehicular al pasarse un señalamiento de alto en la colonia Virreyes, impactándose contra el costado de un transporte de personal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas, cuando la mujer circulaba a bordo de una camioneta Dodge RAM roja sobre la calle Latinoamericana, de sur a norte. Al llegar a la intersección con la calle Luxemburgo, hizo caso omiso del alto y se cruzó, impactando el costado derecho del transporte de personal que se dirigía al oriente.

$!Las unidades involucradas permanecieron sobre la vía hasta la llegada de las autoridades.
Las unidades involucradas permanecieron sobre la vía hasta la llegada de las autoridades. FOTO: MARTÍN ROJAS

Tras el choque, ambos vehículos quedaron obstruyendo la vialidad. Testigos llamaron al número de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento y abanderar la circulación con el fin de evitar otro accidente.

No se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos. Aunque en un inicio la conductora negó su responsabilidad, los oficiales le indicaron que el señalamiento marcaba alto total y no ceder el paso, como ella argumentó. Finalmente, las aseguradoras llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños.

Andrea Saavedra

Egresada en Licenciatura de Comunicación por la UA de C. Laboró como Co-coordinadora en Comunicación Social y Política, así como en producción de contenido para redes sociales y edición de textos académicos. Colaboró en jornadas de promoción para la Salud Sexual y Reproductiva. Actualmente se desempeña como Editor Digital First en Mesa Central de esta casa editorial.

Está certificada en Diplomados de Comunicación Política por Escuela en Liderazgo Xoan Noya en 2020, en Perspectiva de Género en la cobertura de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Femenicida por la UNAM en 2021 y en La Suprema Corte y los Derechos Humanos por la SCJN en 2021.

