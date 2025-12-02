Ignora señal de alto y se estrella contra transporte de personal al norte de Saltillo

La conductora de una camioneta Dodge ocasionó un percance vehicular al pasarse un señalamiento de alto en la colonia Virreyes, impactándose contra el costado de un transporte de personal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas, cuando la mujer circulaba a bordo de una camioneta Dodge RAM roja sobre la calle Latinoamericana, de sur a norte. Al llegar a la intersección con la calle Luxemburgo, hizo caso omiso del alto y se cruzó, impactando el costado derecho del transporte de personal que se dirigía al oriente.