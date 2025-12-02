Deberá pagar 1.7 millones como reparación tras muerte de joven en accidente en Saltillo

Un monto total de un millón 700 mil pesos deberá pagar Joel Silva como reparación del daño por la muerte de un joven en un accidente vehicular ocurrido en 2023, al sur de Saltillo.

La información se dio a conocer durante una audiencia de juicio iniciada el pasado 1 de diciembre en la Sala Penal Número 9, correspondiente a la causa penal 3007/2024. El proceso concluyó la tarde de este martes, luego de que las partes acordaran un mecanismo reparatorio, por lo que ya no fue necesario que declararan los agentes de investigación y tránsito que atendieron el percance.

A solicitud de Luis Armando Medina, hermano de la víctima, la audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada, petición que fue autorizada por el juez Guillermo Elizondo Benavides, encargado de la sala.

De manera extraoficial trascendió que ya se entregó un primer pago de un millón 400 mil pesos, aunque no se precisaron fecha ni hora. El resto, equivalente a 300 mil pesos, será cubierto en pagos parciales con fecha límite del 26 de 2026.

El accidente ocurrió el 5 de marzo de 2023, sobre la calzada Antonio Narro y Manuel M. Diéguez, en la colonia Ricardo Flores Magón.

La víctima, Luis Ángel N., de 16 años, viajaba en una motocicleta cuando fue embestido por un conductor particular que posteriormente se dio a la fuga.

El joven quedó tendido en la vía pública con lesiones de gravedad y, a causa de un derrame cerebral provocado por los múltiples golpes, fue diagnosticado con muerte cerebral.